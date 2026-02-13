Scandal în educația din Marea Britanie: Noul ghid guvernamental deschide ușa schimbării de gen pentru copiii de grădiniță și școală primară

Guvernul britanic, condus de Partidul Laburist, a publicat un nou set de reguli care va produce schimbări majore în educație: copiii din școlile primare vor putea solicita recunoașterea unei noi identități de gen. Noul ghid oficial, mult așteptat de profesori și părinți, este considerat o variantă mult mai relaxată față de propunerile stricte înaintate anterior de guvernul conservator.

Instrucțiunile elaborate anterior de actualul lider conservator, Kemi Badenoch, interziceau școlilor primare să schimbe pronumele elevilor. Însă ghidul Guvernului actual a eliminat această interdicție, stipulând în schimb că micuților de numai patru ani ar trebui să li se permită „tranziția socială deplină" către genul opus, deși în circumstanțe „rare".

Alte secțiuni au fost șterse, inclusiv prevederile conform cărora elevii de gimnaziu și liceu ar trebui să își schimbe pronumele doar în „foarte puține ocazii", că niciun profesor sau elev nu ar trebui obligat să folosească noile pronume și că profesorii nu ar trebui opriți din a folosi adresarea „băieți și fete".

Joi, 12 februarie, activiștii au declarat că acest ghid pune elevii în pericol prin încurajarea „basmului periculos" conform căruia schimbarea genului la copii este posibilă.

Purtătoarea de cuvânt a Conservatorilor pe probleme de educație, Laura Trott, a declarat: „Copiii de școală primară nu ar trebui să gestioneze deloc schimbări de pronume. Însă, în mod șocant, ghidul Laburiștilor deschide ușa pentru ca micuți de patru ani să fie numiți într-un mod care nu reflectă sexul lor biologic."

Ghidul Departamentului pentru Educație referitor la „copiii care au dileme privind identitatea de gen", care face obiectul unei consultări publice, va fi în cele din urmă susținut prin lege. Acesta a primit sprijinul Dr. Hilary Cass, care a realizat evaluarea independentă din 2024 a serviciilor de identitate de gen ale NHS (Serviciul Național de Sănătate) pentru copii, studiu ce a dus la interzicerea medicamentelor care blochează declanșarea pubertății în cazul persoanelor sub 18 ani. Ghidul a fost redactat inițial sub conservatori în 2023, dar după venirea laburiștilor la putere, a fost amânat timp de 18 luni din cauza diviziunilor din cadrul partidului pe această temă.

Textul anterior prevedea: „Copiilor de vârstă școlară primară nu ar trebui să li se folosească alte pronume decât cele bazate pe sexul lor." Totuși, noul sfat spune pur și simplu că „școlile ar trebui să fie deosebit de conștiente de îngrijorările legate de protecția copiilor de vârstă primară" și notează că cei care fac tranziția atât de devreme sunt mai predispuși să aibă ulterior intervenții medicale. Se adaugă: „Unitățile de învățământ primar trebuie să manifeste o prudență sporită, estimându-se că acceptarea schimbării oficiale a genului în rândul micuților se va face doar în cazuri cu totul izolate."

Maya Forstater, director executiv al organizației Sex Matters, a declarat: „Școlilor li se sugerează în continuare că pot facilita 'tranziția socială' - un termen care rămâne nedefinit - și că ar trebui să gestioneze aceste situații de la caz la caz. Școlile sunt încurajate să creadă că un copil are un 'sex la naștere', dar și un concept separat, cel de identitate de gen. Acest lucru nu are nicio bază în lege sau realitate și subminează siguranța copiilor."

Stephanie Davies-Arai, fondatoarea Transgender Trend, a adăugat: „Niciun copil nu ar trebui obligat să numească un băiat 'ea' sau o fată 'el'. Ceilalți copii sunt cei de la care se așteaptă să realizeze tranziția socială a unui coleg prin folosirea 'pronumelor preferate', iar aceasta este o cerință total inadecvată pentru orice copil."

La fel ca în varianta draft, noul document prevede că toaletele și vestiarele fetelor trebuie să rămână destinate exclusiv persoanelor de sex feminin. Se specifică faptul că, dacă elevii care au dileme privind propria identitate de gen nu doresc să folosească toaletele sau vestiarele destinate sexului lor biologic, trebuie să li se ofere o alternativă. De asemenea, nu ar trebui să existe toalete mixte pentru copiii peste opt ani sau aranjamente de dormit mixte în excursii. Sexul biologic al copilului trebuie înregistrat în actele școlare, conform ghidului.

Școlile trebuie să ceară opinia părinților cu privire la cererea unui copil de a-și schimba genul și să ia întotdeauna în considerare orice sfat clinic primit de familii. Niciun membru al personalului nu poate decide singur tranziția unui copil fără acordul școlii și al părinților, iar școlile nu trebuie să „inițieze" tranziția - pot doar să „răspundă" solicitărilor.

Totodată, au fost adăugate note care precizează că este „obișnuit" ca fetele să se joace cu camioane, iar băieții să poarte haine „feminine". Se mai menționează: „Se întâmplă ca unii copii să treacă prin faze în care sunt confuzi cu privire la genul lor, dar pentru majoritatea, acest lucru nu va continua la vârsta adultă." De asemenea, sportul ar trebui să rămână separat pe sexe dacă există îngrijorări privind siguranța în contextul includerii copiilor transgender, scrie dailymail.com.

Secretarul pentru Educație, Bridget Phillipson, a declarat: „Părinții își trimit copiii la școală având încredere că vor fi protejați. Profesorii pentru a-i menține în siguranță. Acest lucru nu este negociabil și nu trebuie să devină un instrument de dispută politică".