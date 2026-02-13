Scandal în educația din Marea Britanie: Noul ghid guvernamental deschide ușa schimbării de gen pentru copiii de grădiniță și școală primară
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul britanic, condus de Partidul Laburist, a publicat un nou set de reguli care va produce schimbări majore în educație: copiii din școlile primare vor putea solicita recunoașterea unei noi identități de gen. Noul ghid oficial, mult așteptat de profesori și părinți, este considerat o variantă mult mai relaxată față de propunerile stricte înaintate anterior de guvernul conservator.
Instrucțiunile elaborate anterior de actualul lider conservator, Kemi Badenoch, interziceau școlilor primare să schimbe pronumele elevilor. Însă ghidul Guvernului actual a eliminat această interdicție, stipulând în schimb că micuților de numai patru ani ar trebui să li se permită „tranziția socială deplină" către genul opus, deși în circumstanțe „rare".
Alte secțiuni au fost șterse, inclusiv prevederile conform cărora elevii de gimnaziu și liceu ar trebui să își schimbe pronumele doar în „foarte puține ocazii", că niciun profesor sau elev nu ar trebui obligat să folosească noile pronume și că profesorii nu ar trebui opriți din a folosi adresarea „băieți și fete".
Joi, 12 februarie, activiștii au declarat că acest ghid pune elevii în pericol prin încurajarea „basmului periculos" conform căruia schimbarea genului la copii este posibilă.
Purtătoarea de cuvânt a Conservatorilor pe probleme de educație, Laura Trott, a declarat: „Copiii de școală primară nu ar trebui să gestioneze deloc schimbări de pronume. Însă, în mod șocant, ghidul Laburiștilor deschide ușa pentru ca micuți de patru ani să fie numiți într-un mod care nu reflectă sexul lor biologic."
Ghidul Departamentului pentru Educație referitor la „copiii care au dileme privind identitatea de gen", care face obiectul unei consultări publice, va fi în cele din urmă susținut prin lege. Acesta a primit sprijinul Dr. Hilary Cass, care a realizat evaluarea independentă din 2024 a serviciilor de identitate de gen ale NHS (Serviciul Național de Sănătate) pentru copii, studiu ce a dus la interzicerea medicamentelor care blochează declanșarea pubertății în cazul persoanelor sub 18 ani. Ghidul a fost redactat inițial sub conservatori în 2023, dar după venirea laburiștilor la putere, a fost amânat timp de 18 luni din cauza diviziunilor din cadrul partidului pe această temă.
Textul anterior prevedea: „Copiilor de vârstă școlară primară nu ar trebui să li se folosească alte pronume decât cele bazate pe sexul lor." Totuși, noul sfat spune pur și simplu că „școlile ar trebui să fie deosebit de conștiente de îngrijorările legate de protecția copiilor de vârstă primară" și notează că cei care fac tranziția atât de devreme sunt mai predispuși să aibă ulterior intervenții medicale. Se adaugă: „Unitățile de învățământ primar trebuie să manifeste o prudență sporită, estimându-se că acceptarea schimbării oficiale a genului în rândul micuților se va face doar în cazuri cu totul izolate."
Maya Forstater, director executiv al organizației Sex Matters, a declarat: „Școlilor li se sugerează în continuare că pot facilita 'tranziția socială' - un termen care rămâne nedefinit - și că ar trebui să gestioneze aceste situații de la caz la caz. Școlile sunt încurajate să creadă că un copil are un 'sex la naștere', dar și un concept separat, cel de identitate de gen. Acest lucru nu are nicio bază în lege sau realitate și subminează siguranța copiilor."
Stephanie Davies-Arai, fondatoarea Transgender Trend, a adăugat: „Niciun copil nu ar trebui obligat să numească un băiat 'ea' sau o fată 'el'. Ceilalți copii sunt cei de la care se așteaptă să realizeze tranziția socială a unui coleg prin folosirea 'pronumelor preferate', iar aceasta este o cerință total inadecvată pentru orice copil."
La fel ca în varianta draft, noul document prevede că toaletele și vestiarele fetelor trebuie să rămână destinate exclusiv persoanelor de sex feminin. Se specifică faptul că, dacă elevii care au dileme privind propria identitate de gen nu doresc să folosească toaletele sau vestiarele destinate sexului lor biologic, trebuie să li se ofere o alternativă. De asemenea, nu ar trebui să existe toalete mixte pentru copiii peste opt ani sau aranjamente de dormit mixte în excursii. Sexul biologic al copilului trebuie înregistrat în actele școlare, conform ghidului.
Școlile trebuie să ceară opinia părinților cu privire la cererea unui copil de a-și schimba genul și să ia întotdeauna în considerare orice sfat clinic primit de familii. Niciun membru al personalului nu poate decide singur tranziția unui copil fără acordul școlii și al părinților, iar școlile nu trebuie să „inițieze" tranziția - pot doar să „răspundă" solicitărilor.
Totodată, au fost adăugate note care precizează că este „obișnuit" ca fetele să se joace cu camioane, iar băieții să poarte haine „feminine". Se mai menționează: „Se întâmplă ca unii copii să treacă prin faze în care sunt confuzi cu privire la genul lor, dar pentru majoritatea, acest lucru nu va continua la vârsta adultă." De asemenea, sportul ar trebui să rămână separat pe sexe dacă există îngrijorări privind siguranța în contextul includerii copiilor transgender, scrie dailymail.com.
Secretarul pentru Educație, Bridget Phillipson, a declarat: „Părinții își trimit copiii la școală având încredere că vor fi protejați. Profesorii pentru a-i menține în siguranță. Acest lucru nu este negociabil și nu trebuie să devină un instrument de dispută politică".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Regimul BoloDan bagă România în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru buzunarele românilor și pentru mediul de afaceri
Romania a intrat oficial in recesiune tehnica, dupa ce datele finale ale Institutului Național de Statistica (INS) au co ...
-
Epstein, infiltrat în cercurile ONU: Noi documente explozive arată cum și-ar fi plasat partenera într-un think tank global de elită
Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arata ca Jeffrey Epstein nu se limita la rețele sociale obsc ...
-
Bruxelles deschide un nou front cu Google: AI-ul care răspunde în locul site-urilor intră în anchetă
Relația dintre Google și presa online - una care a ținut internetul in echilibru aproape doua decenii - intra intr-o nou ...
-
Metalele rare: Industria secretă a lui Ceauşescu pe care se bat acum europenii si americanii
Rachete care ajung in spatiu, avioane supersonice, reactoare nucleare sau baterii pentru telefoanele mobile. Pe scurt, t ...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic
Teleportarea in fizica se refera la transferul starii cuantice a unei particule la distanța. Iar ceea ce au reușit recen ...
-
Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?
Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atat pentru diabetul de tip 2, cat și pentru pierderea ...
-
America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie
Inteligența artificiala nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție noua intr-o aplicație. În 2026, a de ...
-
Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria
La inceputul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduita de o descoperire macabra care avea sa se transforme intr-unul din ...
-
Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca urmeaza sa finalizeze vanzarea Danube Logisti ...
-
Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"
Victor Rebenciuc a declarat ca are incredere in Politia Capitalei care isi face treaba dupa ce a primit amenintari cu mo ...
-
Alegeri care contează - cum pot părinții susține dezvoltarea copilului încă din primele luni
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine nu doar bucurie, ci și o serie de decizii importante. În primele luni d ...
-
Boho chic în designul interior pentru dormitor - cum să gândești amenajarea pentru un rezultat care să te ducă cu gândul la vacanță
Stilul boho chic este mai mult decat o tendința in designul interior. Este o stare de spirit, o invitație la relaxare, l ...
-
Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane sa furnizeze Ven ...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
-
Dezvăluiri în Dosarele Epstein. Presa a fost „dusă de nas" cu un cadavru fals la închisoarea unde s-a sinucis miliardarul
Un document al Biroului Federal de Investigatii (FBI) al Statelor Unite sustine ca oficiali din sistemul judiciar americ ...
-
Experții criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis în urmă cu 32 de ani și nu s-a sinucis!
Noi ipoteze apar dupa 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain. Experții criminaliști ...
-
Războiul invizibil scos la iveală de Google! Se realizează spionaj cibernetic care vizează direct industria apărării
Companiile din industria apararii nu mai sunt singurele vizate de atacuri informatice. Potrivit unui raport publicat de ...
-
Cum să te ferești de răceală și gripă când mergi în vacanță - de la călătoria cu avionul, la bune practici în hotel
Vacanțele sunt pentru relaxare, explorare și distracție - nu pentru simptomele neplacute ale racelii sau gripei. Î ...
-
Renovarea casei: ce implică, la ce să te aștepți și cum îți gestionezi bugetul fără stres
Renovarea unei case poate fi un proiect entuziasmant, dar și o provocare serioasa. Fie ca vrei sa reimprospatezi un apar ...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
UE trebuie sa elimine obstacolele de pe piața unica ce o impiedica sa devina un veritabil gigant global și trebuie sa fa ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu