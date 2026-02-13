Epstein, infiltrat în cercurile ONU: Noi documente explozive arată cum și-ar fi plasat partenera într-un think tank global de elită
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein nu se limita la rețele sociale obscure sau la cercuri financiare opace. El opera în zonele cele mai sensibile ale influenței globale: think tank-uri, diplomație, organizații conectate la Organizația Națiunile Unite și proiecte internaționale strategice.
Emailuri recente indică faptul că Epstein ar fi intervenit direct pentru a asigura angajarea unei partenere romantice la International Peace Institute (IPI), un think tank cu sediul la New York, cunoscut pentru cercetarea și evenimentele sale dedicate cooperării internaționale, în special în zona ONU, potrivit unei anchete OCCRP.
Mai mult decât atât, corespondența sugerează că el ar fi subvenționat cel puțin parțial salariul acesteia. IPI a fost condus până în 2020 de diplomatul norvegian Terje Rød-Larsen, figură influentă în mediile ONU. Acesta demisionase anterior după ce ieșise la iveală faptul că primise un împrumut personal de la Epstein și acceptase donații din partea acestuia către institut.
Boardul organizației declarase atunci că nu avea cunoștință despre donațiile respective și că va redirecționa echivalentul sumelor către caritate. Ceea ce noile documente sugerează însă este un nivel de implicare și mai profund: Epstein discuta direct despre cariera partenerei sale și solicita intervenții la nivel înalt.
Într-un schimb de mesaje din 2018, femeia îl roagă insistent să vorbească cu conducerea institutului pentru a facilita angajarea sa permanentă. Ulterior, ea obține un post full-time, iar raportul anual IPI o menționează ca „asistent pentru relații externe". Un detaliu cheie apare într-un schimb de mesaje cu fostul ministru slovac de externe Miroslav Lajčák, cunoscut pentru implicarea sa în diplomația europeană și pentru prezența frecventă la evenimentele IPI.
Epstein îi scrie despre posibilitatea implicării femeii într-un proiect legat de diplomația apei: „Există o modalitate de a o implica în proiectul privind apa? Voi subvenționa, dacă va fi nevoie." Răspunsul a venit rapid: „Mă voi ocupa / Voi aranja." Ulterior, femeia îi mulțumește lui Epstein, iar la scurt timp publică un articol pe tema apei pe blogul oficial al institutului.
Mecanismul pare clar: conexiuni la nivel diplomatic, sprijin financiar discret și facilitarea accesului în structuri influente. Emailurile relevă și natura relației dintre cei doi. Femeia îi solicita frecvent bani pentru chirie, cheltuieli, tratamente cosmetice sau haine. Documentele arată că Epstein i-a plătit școala, i-a oferit un card de credit și chiar a transferat 10.000 de dolari tatălui ei din Siberia.
Într-un alt schimb de mesaje, se discută despre salariul acesteia la IPI, stabilit la 45.000 de dolari anual plus beneficii. Ea menționează că primele plăți ar fi provenit din „finanțarea pe care mi-ați dat-o în ianuarie 2018", sugerând că finanțarea sa ar fi fost legată direct de Epstein. Cazul ridică o întrebare incomodă: cât de vulnerabile sunt instituțiile de cercetare și think tank-urile la influență privată mascată?
IPI este cunoscut pentru conexiunile sale cu sistemul ONU și pentru evenimentele la care participă diplomați, miniștri și oficiali internaționali. Dacă un donator privat putea interveni în procesele de angajare sau putea subvenționa salarii prin canale neclare, implicațiile sunt serioase. De asemenea, rămâne neclar dacă boardul IPI avea cunoștință despre rolul lui Epstein în discuțiile privind angajarea.
Documentele arată că Epstein discuta cu lideri politici, foști miniștri și diplomați despre cariera partenerei sale, ceea ce confirmă că opera printr-o rețea de relații consolidate în timp. După publicarea recentă a emailurilor, mai multe figuri publice au fost nevoite să ofere explicații sau să se retragă temporar din funcții consultative. Cazul nu pare izolat. În alte documente publicate anterior, apar investiții financiare discutabile, intervenții în cazuri politice și conexiuni cu oameni de afaceri influenți.
Se conturează un tipar:
✔ relații personale apropiate
✔ sprijin financiar
✔ acces în structuri influente
✔ intermedieri prin rețele diplomatice
Un mecanism sofisticat de influență discretă, care îmbina bani, relații intime și poziționare strategică. Deși Jeffrey Epstein a murit în 2019, valul de documente publicate recent continuă să ridice întrebări despre rețeaua sa globală. Nu mai este vorba doar despre scandalul penal inițial. Ci despre posibile interferențe în structuri internaționale de politică publică, think tank-uri și cercuri diplomatice. Iar întrebarea care persistă este simplă: cât de adânc ajungea, de fapt, influența lui?
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Bruxelles deschide un nou front cu Google: AI-ul care răspunde în locul site-urilor intră în anchetă
Relația dintre Google și presa online - una care a ținut internetul in echilibru aproape doua decenii - intra intr-o nou ...
-
Metalele rare: Industria secretă a lui Ceauşescu pe care se bat acum europenii si americanii
Rachete care ajung in spatiu, avioane supersonice, reactoare nucleare sau baterii pentru telefoanele mobile. Pe scurt, t ...
-
Teleportarea cuantică a ieșit din laborator și a intrat pe internetul pe care îl folosim zilnic
Teleportarea in fizica se refera la transferul starii cuantice a unei particule la distanța. Iar ceea ce au reușit recen ...
-
Ce legătură există între cele mai populare medicamente pentru slăbit și pacreatită?
Medicamentele GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, folosite atat pentru diabetul de tip 2, cat și pentru pierderea ...
-
America pariază sute de miliarde pe inteligența artificială. Se construiește o nouă economie
Inteligența artificiala nu mai este un proiect de laborator și nici o funcție noua intr-o aplicație. În 2026, a de ...
-
Misterul de la Petrohan. Primele concluzii ale anchetei în cazul care a îngrozit Bulgaria
La inceputul lunii februarie, Bulgaria a fost zguduita de o descoperire macabra care avea sa se transforme intr-unul din ...
-
Mutare strategică majoră: România a cumpărat portul maritim din Republica Moldova
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca urmeaza sa finalizeze vanzarea Danube Logisti ...
-
Victor Rebengiuc, după ce autorii amenințărilor cu moartea au fost săltați de poliție: "Cu ce drept să ameninţi oamenii care îşi manifestă părerile?"
Victor Rebenciuc a declarat ca are incredere in Politia Capitalei care isi face treaba dupa ce a primit amenintari cu mo ...
-
Alegeri care contează - cum pot părinții susține dezvoltarea copilului încă din primele luni
Venirea pe lume a unui copil aduce cu sine nu doar bucurie, ci și o serie de decizii importante. În primele luni d ...
-
Boho chic în designul interior pentru dormitor - cum să gândești amenajarea pentru un rezultat care să te ducă cu gândul la vacanță
Stilul boho chic este mai mult decat o tendința in designul interior. Este o stare de spirit, o invitație la relaxare, l ...
-
Vezi cum blochează Trump ca Rusia și alte patru state să nu câștige din afacerile petroliere cu Venezuela și care e reacția Moscovei
Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a emis o serie de licențe care permit companiilor americane sa furnizeze Ven ...
-
Mitică Dragomir, așteptat cu lecitină forte la sediul ÎCCJ. „Cică nu-și mai aduce aminte infracțiunile"
Mitica Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost intampinat cu o cutie de lecitina, la noul ter ...
-
Robert Negoiță, provocat să facă un test rapid pentru cocaină. Rezultatul, contestat de echipa primarului: „Nu este idiot"
Robert Negoița a fost pus intr-o situație inedita, in timp ce se afla la tribunal. La termenul la care primarul Sectorul ...
-
Creier afectat după Covid? Descoperire îngrijorătoare pentru milioane de pacienți
Un nou studiu atrage atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lunga durata, sugerand ca aceasta afecțiune a ...
-
Bărbat dispărut din septembrie, găsit mort în propria locuință. Anchetă în Poliție privind modul în care a fost căutat
Un caz care ridica semne grave de intrebare zguduie județul Braila. Un barbat in varsta de 72 de ani, dat disparut inca ...
-
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul "El Dorado" al miliardarilor
Migratia transfrontaliera a celor mai instarite familii din lume accelereaza intr-un ritm fara precedent, afirma experti ...
-
Dezvăluiri în Dosarele Epstein. Presa a fost „dusă de nas" cu un cadavru fals la închisoarea unde s-a sinucis miliardarul
Un document al Biroului Federal de Investigatii (FBI) al Statelor Unite sustine ca oficiali din sistemul judiciar americ ...
-
Experții criminaliști cred că legendarul solist al trupei Nirvana, Kurt Cobain a fost ucis în urmă cu 32 de ani și nu s-a sinucis!
Noi ipoteze apar dupa 32 de ani de la tragica dispariție a solistului trupei Nirvana, Kurt Cobain. Experții criminaliști ...
-
Războiul invizibil scos la iveală de Google! Se realizează spionaj cibernetic care vizează direct industria apărării
Companiile din industria apararii nu mai sunt singurele vizate de atacuri informatice. Potrivit unui raport publicat de ...
-
Cum să te ferești de răceală și gripă când mergi în vacanță - de la călătoria cu avionul, la bune practici în hotel
Vacanțele sunt pentru relaxare, explorare și distracție - nu pentru simptomele neplacute ale racelii sau gripei. Î ...
-
Renovarea casei: ce implică, la ce să te aștepți și cum îți gestionezi bugetul fără stres
Renovarea unei case poate fi un proiect entuziasmant, dar și o provocare serioasa. Fie ca vrei sa reimprospatezi un apar ...
-
Povestea „inspectoarei" din Belarus care a pus stăpânire pe averea lui Jeffrey Epstein: Zeci de milioane de dolari, proprietăți și diamante
Departamentul de Justiție al SUA a publicat pe 30 ianuarie peste 3 milioane de documente, in conformitate cu Legea privi ...
-
Nemții introduc "bășinmetrul": Ministrul Mediului vrea să știe exact cât metan emană fiecare vacă din Germania
Germania vrea sa implementeze un sistem de monitorizare a metanului emis de vaci ca parte a unui program de protecție a ...
-
Urmează beleaua! UE vrea să devină „un gigant global". Ursula von der Leyen: „Mergem cu frâna de mână trasă. Trebuie eliminate obstacolele"
UE trebuie sa elimine obstacolele de pe piața unica ce o impiedica sa devina un veritabil gigant global și trebuie sa fa ...
-
Iranul se pregătește de o coliziune puternică cu SUA: Au îngropat instalațiile nucleare, în timp ce americanii au trimis avioanele de luptă
Imagini satelitare recente arata ca intrari ale instalatiei nucleare iraniene de la Isfahan au fost ingropate cu pamant, ...
-
De ce 2026 este mai greu decât 2025. Cât pierd românii în fiecare lună după noile taxe
Anul 2026 aduce o serie de schimbari fiscale care, cumulate cu inflația inca ridicata, pun presiune suplimentara pe buge ...
-
Penisgate: Își injectau sexul cu acid hialuronic pentru a zbura mai departe. Săritorii cu schiurile în mijlocul unui scandal de proporții la Jocurile Olimpice
Agenția Mondiala Antidoping investigheaza daca sportivi din proba de sarituri cu schiurile și-ar fi injectat penisul cu ...
-
Youval Harari a intrat în colimatorul Biroului pentru Erezii și Religii al Bisericii Ortodoxe care îi dă o replică tăioasă după discursul de la Davos privind AI
SFÂNTA MITROPOLIE A PIREULUI- BIROUL PENTRU EREZII ȘI RELIGII În Pireu, pe 9 februarie 2026 INTELIGENȚA ARTI ...
-
Anatomia Moltbot / Moltbook - rețeaua socială și de execuție a agenților AI. Ce se întâmplă de fapt în discuțiile cu și dintre roboți
OpenClaw - inițial Clawdbot, pentru scurt timp Moltbot - este un agent AI personal open-source creat de Peter Steinberge ...
-
Datoriile firmelor către bugetul de stat și bugetele sociale au explodat
Datoriile firmelor catre bugetul de stat și bugetele sociale au continuat sa creasca in trimestrul IV din 2025, la final ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu