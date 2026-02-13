Epstein, infiltrat în cercurile ONU: Noi documente explozive arată cum și-ar fi plasat partenera într-un think tank global de elită

Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein nu se limita la rețele sociale obscure sau la cercuri financiare opace. El opera în zonele cele mai sensibile ale influenței globale: think tank-uri, diplomație, organizații conectate la Organizația Națiunile Unite și proiecte internaționale strategice.

Emailuri recente indică faptul că Epstein ar fi intervenit direct pentru a asigura angajarea unei partenere romantice la International Peace Institute (IPI), un think tank cu sediul la New York, cunoscut pentru cercetarea și evenimentele sale dedicate cooperării internaționale, în special în zona ONU, potrivit unei anchete OCCRP.

Mai mult decât atât, corespondența sugerează că el ar fi subvenționat cel puțin parțial salariul acesteia. IPI a fost condus până în 2020 de diplomatul norvegian Terje Rød-Larsen, figură influentă în mediile ONU. Acesta demisionase anterior după ce ieșise la iveală faptul că primise un împrumut personal de la Epstein și acceptase donații din partea acestuia către institut.

Boardul organizației declarase atunci că nu avea cunoștință despre donațiile respective și că va redirecționa echivalentul sumelor către caritate. Ceea ce noile documente sugerează însă este un nivel de implicare și mai profund: Epstein discuta direct despre cariera partenerei sale și solicita intervenții la nivel înalt.

Într-un schimb de mesaje din 2018, femeia îl roagă insistent să vorbească cu conducerea institutului pentru a facilita angajarea sa permanentă. Ulterior, ea obține un post full-time, iar raportul anual IPI o menționează ca „asistent pentru relații externe". Un detaliu cheie apare într-un schimb de mesaje cu fostul ministru slovac de externe Miroslav Lajčák, cunoscut pentru implicarea sa în diplomația europeană și pentru prezența frecventă la evenimentele IPI.

Epstein îi scrie despre posibilitatea implicării femeii într-un proiect legat de diplomația apei: „Există o modalitate de a o implica în proiectul privind apa? Voi subvenționa, dacă va fi nevoie." Răspunsul a venit rapid: „Mă voi ocupa / Voi aranja." Ulterior, femeia îi mulțumește lui Epstein, iar la scurt timp publică un articol pe tema apei pe blogul oficial al institutului.

Mecanismul pare clar: conexiuni la nivel diplomatic, sprijin financiar discret și facilitarea accesului în structuri influente. Emailurile relevă și natura relației dintre cei doi. Femeia îi solicita frecvent bani pentru chirie, cheltuieli, tratamente cosmetice sau haine. Documentele arată că Epstein i-a plătit școala, i-a oferit un card de credit și chiar a transferat 10.000 de dolari tatălui ei din Siberia.

Într-un alt schimb de mesaje, se discută despre salariul acesteia la IPI, stabilit la 45.000 de dolari anual plus beneficii. Ea menționează că primele plăți ar fi provenit din „finanțarea pe care mi-ați dat-o în ianuarie 2018", sugerând că finanțarea sa ar fi fost legată direct de Epstein. Cazul ridică o întrebare incomodă: cât de vulnerabile sunt instituțiile de cercetare și think tank-urile la influență privată mascată?

IPI este cunoscut pentru conexiunile sale cu sistemul ONU și pentru evenimentele la care participă diplomați, miniștri și oficiali internaționali. Dacă un donator privat putea interveni în procesele de angajare sau putea subvenționa salarii prin canale neclare, implicațiile sunt serioase. De asemenea, rămâne neclar dacă boardul IPI avea cunoștință despre rolul lui Epstein în discuțiile privind angajarea.

Documentele arată că Epstein discuta cu lideri politici, foști miniștri și diplomați despre cariera partenerei sale, ceea ce confirmă că opera printr-o rețea de relații consolidate în timp. După publicarea recentă a emailurilor, mai multe figuri publice au fost nevoite să ofere explicații sau să se retragă temporar din funcții consultative. Cazul nu pare izolat. În alte documente publicate anterior, apar investiții financiare discutabile, intervenții în cazuri politice și conexiuni cu oameni de afaceri influenți.

Se conturează un tipar:

✔ relații personale apropiate

✔ sprijin financiar

✔ acces în structuri influente

✔ intermedieri prin rețele diplomatice

Un mecanism sofisticat de influență discretă, care îmbina bani, relații intime și poziționare strategică. Deși Jeffrey Epstein a murit în 2019, valul de documente publicate recent continuă să ridice întrebări despre rețeaua sa globală. Nu mai este vorba doar despre scandalul penal inițial. Ci despre posibile interferențe în structuri internaționale de politică publică, think tank-uri și cercuri diplomatice. Iar întrebarea care persistă este simplă: cât de adânc ajungea, de fapt, influența lui?