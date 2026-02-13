Regimul BoloDan bagă România în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta pentru buzunarele românilor și pentru mediul de afaceri
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce datele finale ale Institutului Național de Statistică (INS) au confirmat două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) în 2025. În termeni simpli, recesiunea tehnică semnalează că economia s-a oprit din creștere și a început să se contracte. Deși eticheta poate părea abstractă, efectele ei se resimt rapid în viața de zi cu zi a românilor și în deciziile mediului de afaceri.
Statisticile publicate pe 13 februarie 2026 arată clar un declin al economiei: „Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025". Această scădere vine după un trimestru al treilea deja negativ, cu o contracție de aproximativ 0,1%. Prin urmare, succesiunea celor două trimestre negative îndeplinește definiția standard a recesiunii tehnice.
Seria ajustată sezonier confirmă o traiectorie fluctuantă în 2025: începutul anului a adus o scădere (99,4% față de trimestrul IV 2024), urmată de o revenire în trimestrul II (101,0%), iar apoi economia a reintrat pe un trend descendent cu 99,9% în trimestrul III și 98,1% în trimestrul IV. În ciuda contracției trimestriale, PIB-ul pe întreg anul 2025 a înregistrat totuși o creștere modestă: „În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%".
Pentru cetățeni, recesiunea tehnică se traduce printr-o prudență accentuată în cheltuieli. Când prețurile cresc mai repede decât salariile, indicele câștigului salarial real fiind de doar 94,9% în noiembrie 2025, românii amână achizițiile mari și reduc cheltuielile neesențiale. În decembrie, de exemplu, consumul a scăzut cu aproape 3%, un fenomen atipic pentru luna cumpărăturilor.
Și mediul de afaceri resimte schimbările: scăderea comenzilor noi cu 12,6% în noiembrie și creșterea costului creditelor fac ca investițiile să fie amânate, iar angajările să fie sistate. Președintele Confederației Patronale Concordia, Dan Șucu, a declarat recent că în mai multe sectoare economice se simt „mugurii unei crize": „Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize. Este o criză pe care noi o resimțim. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României, cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări... În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea. Noi premiem întotdeauna reușita. Sperăm să vedem niște pași serioși și în această direcție".
Înainte de anunțul de vineri al INS, reacții din partea analiștilor și oamenilor politici prevedeau scenarii negative:
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că mai degrabă decât o recesiune profundă, economia României se află într-o perioadă de stagnare: „Noi suntem oarecum într-un fel de stagflație, adică cu o creștere economică aproape de zero și cu o inflație foarte ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană...".
Victor Giosan, consilier al premierului, explică contextul pe termen lung: „Această problemă a recesiunii tehnice nu trebuie văzută ca o catastrofă... O recesiune tehnică nu înseamnă neapărat o recesiune foarte mare, ci poate să fie o scădere pe foarte limitată în două trimestre consecutive. În niciun caz nu se datorează măsurilor Guvernului, ci faptului că după 10 ani (2015-2024) de creștere foarte, foarte puternică și a PIB-ului, dar mai ales a consumului, care în 8-9 ani din acești 10 a depășit creșterea PIB-ului, era absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată".
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a adoptat și el un ton precaut, ca să preîntâmpine un anunț nefavorabil de la INS: „Vreau să fac un apel la rațiune și la calm... Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, primii ar fi observat investitorii. Dar ei sunt din ce în ce mai optimiști... Nu există nicio comparație între ce se întâmplă acum cu ce s-a întâmplat în 2009".
