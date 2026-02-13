UE pregătește o forță de reacție rapidă de 100.000 de militari: Europa vrea să reducă dependența de trupele americane
Postat la: 13.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, anunță planuri pentru o forță de reacție rapidă de până la 100.000 de soldați, menită să reducă dependența Europei de trupele americane și să întărească securitatea continentului.
„Vorbim despre o forţă de reacţie rapidă de 100.000 sau 80.000 de soldaţi", care ar înlocui dependenţa de trupele americane, a declarat Kubilius la POLITICO Pub. Deşi UE abia începe discuţiile pe această temă, Kubilius a afirmat că este important să se clarifice terminologia şi cum ar arăta această forţă.
Pe de altă parte, comisarul UE pentru apărare a minimizat orice schimbare în relaţiile transatlantice în urma ameninţărilor preşedintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda, poziţionând în schimb recentele relaţii de destindere dintre UE şi SUA ca o oportunitate pentru blocul comunitar de a prelua controlul asupra capacităţilor sale de apărare.
Trump şi secretarul de stat Marco Rubio doresc să-şi redirecţioneze atenţia către Asia-Pacific şi să ţină China sub control - o strategie pe care UE trebuie să o accepte, a afirmat Kubilius în discuţia de la POLITICO Pub care a avut loc în marja Conferinţei pentru securitate de la Munchen (MSC).
„Am considerat de la sine înţeles că relaţiile transatlantice înseamnă că SUA vor fi prezente în Europa şi îşi vor cheltui resursele aici", a spus Kubilius, subliniind că preluarea controlului asupra capacităţilor de apărare de către Europa va consolida NATO şi relaţiile transatlantice în general.
Comisarul european pentru apărare a mai declarat că, dacă ţările UE vor fi de acord cu o a doua rundă a programului de împrumuturi pentru înarmare (SAFE), aceasta s-ar putea concentra pe achiziţionarea aşa-numitelor „facilităţi strategice": echipamente militare cheie, precum sateliţi spaţiali sau realimentare aeriană, pentru care UE depinde în mare măsură de SUA.
