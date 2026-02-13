Un tânăr a jefuit șase hoteluri într-o singură zi. Cum a fost prins de polițiști

El a fost identificat de carabinieri prin intermediul pozelor de pe contul său de pe rețelele de socializare unde purta pălăria și ochelarii de soare utilizați în timpul infracțiunilor.

Alex Ouzounian lucra ca portar de hotel. Tânărul a comis atacurile cu un pistol, 6 jafuri la Roma și Ostia. Mai întâi a atacat hoteluri din apropierea gării Termini de la Roma și apoi a jefuit hotelul unde lucra de aproximativ o lună în localitatea Ostia, potrivit La Repubblica.

Polițiștii l-au identificat după ce au comparat imaginile de pe camerele de supraveghere ale hotelului cu o fotografie pe care acesta o postase pe rețelele de socializare. A fost arestat pentru jaf calificat, iar procurorii italieni îl acuză de 6 jafuri, toate comise între 3 și 5 februarie.

Bărbatul a intrat pe 3 februarie în hotelul Giolli de pe Via Nazionale și a cerut banii. El avea o cagulă pe față, ochelari de soare și pălărie. Apoi a mers la hotelul Patria de pe Via Torino, unde a îndreptat arma spre portar și spre manager pentru a cere banii. Pe la 16:20 a intrat în hotelul St. Moritz și a amenințat-o cu pistolul pe casieriță. Pentru că toți clienții plătiseră cu cardul, hoțul a plecat fără bani. După 10 minute s-a întors la hotelul Roma de pe Via Savoia, de unde a obținut 1000 de euro.

Conform procurorilor, pe la miezul nopții, pe 5 februarie, tânărul a atacat hotelul Roma de pe Via Venezia, de unde a obținut 250 de euro. Alex Ouzounian muncea ca portar la un hotel din Ostia, unde primise chiar și o cameră. Acolo a comis ultimul jaf. Pe la 23:00 a intrat în hotelul Sirenetta și a obținut 1.650 de euro. După 24 de ore de la ultimul jaf, tânărul a fost prins și arestat.