DIICOT a pus sechestru și pe conturile lui Călin Georgescu. Anunțul procurorilor

DIICOT a pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat la președinție este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Noua măsură a fost dispusă miercuri, 7 octombrie, în aceeași zi în care anchetatorii au continuat perchezițiile informatice în dosar.

Procurorii DIICOT - Structura Centrală au anunțat că măsura asigurătorie vizează mai multe conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani. Instituția nu a precizat, în comunicatul transmis miercuri, ce sume se află în conturi sau valoarea până la care a fost instituit sechestrul.

În martie, Georgescu a fost întrebat public din ce trăiește și care sunt sursele sale de venit.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu", declara atunci Călin Georgescu.

Decizia vine după ce, în septembrie, procurorii au pus sechestru și pe un imobil din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu. Ancheta este desfășurată de DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Georgescu este acuzat în acest dosar că ar fi făcut parte dintr-un mecanism prin care o persoană ar fi fost convinsă să transfere peste 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii că va putea obține finanțări de mai multe milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 și ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Procurorii susțin că victimei i-ar fi fost prezentată inițial posibilitatea obținerii unui credit de șase milioane de euro, pentru care trebuia depusă o garanție. Ulterior, ar fi fost solicitată o nouă sumă de 100.000 de euro, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro.

Tot miercuri, anchetatorii au continuat perchezițiile informatice, iar Cristela Georgescu s-a prezentat pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT. Cu o zi înainte, aceasta petrecuse peste șapte ore în instituție.

"Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziție informatică", a declarat, marți, Cristela Georgescu.

Soția fostului candidat la Președinție a contestat public acuzațiile și a susținut că este vorba despre „un dosar politic în cea mai pură formă a sa".

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, după o decizie a Curții de Apel București. DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.