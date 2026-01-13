Fost ministru PSD al Apărării: "USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați"
Postat la: 13.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, lansează un atac dur la adresa USR și a lui Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, acuzând „iresponsabilitate strategică" și tratarea Armatei ca pe „un experiment bugetar".
Într-o postare virulentă, Fifor critică ideea creșterii vârstei de pensionare pentru militari și structurile de ordine publică, avertizând că astfel de decizii pun în pericol siguranța națională, într-un context geopolitic marcat de războiul de la granița României și de statutul țării pe flancul estic al NATO.
"USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați. Atunci când vine vorba de tot felul de catastrofe de indivizi e sac fără fund. De la Moșteanu la Buzoianu, până la briliantul taman înfiletat la Apărare. Un șir de personaje care par convinse că au venit cu fotoliul de ministru de acasă și că România e un laborator de experimente, pe nervii, siguranța și viitorul acestei țări.
Bizarii aceștia chiar au impresia că statul român e o jucărie pe care o pot întoarce pe toate părțile după bunul plac, că instituțiile fundamentale sunt niște cifre în Excel și că sistemul de siguranță națională poate fi tratat ca o firmă de curierat în reorganizare", a scris Fifor într-o postare pe Facebook.
Supărarea fostului ministru a pornit de la ideea creșterii vârstei de pensionare în Armată și structurile de ordine publică și siguranță națională despre care spune că este nu doar cinică, ci profund periculoasă. "Este o decizie luată de oameni care n-au purtat niciodată bocanci, n-au stat în poligon, n-au ieșit în misiuni și n-au simțit ce înseamnă presiunea reală a unei arme în mână, în proximitatea unui război.
România nu este într-un context geopolitic normal. Avem 600 de kilometri de frontieră cu un stat aflat în război. Suntem pe flancul estic al NATO. Suntem linia de contact a Alianței cu Federația Rusă. În acest context, să veniți și să spuneți că „soluția" pentru echilibrarea bugetului este să țineți militarii în sistem până la 55, 60 sau 65 de ani sau cât v-o ieși vouă la zar este o dovadă de iresponsabilitate strategică.
Armata NU este o corporație. NU este o agenție de funcționari. Nu este jucăria pe care nu ai avut-o când erai mic", a mai transmis reprezentantul PSD. Acesta avertizează că armata înseamnă efort fizic extrem, stres psihic, uzură accelerată, misiuni în condiții-limită, antrenamente permanente, riscuri reale.
"Un militar nu este un contabil. Un polițist nu este un birocrat. Un jandarm nu este un consultant. La 50 de ani, un militar este deja un veteran al sistemului. La 55, este un om cu o uzură profesională pe care niciun civil nu o înțelege. La 60, este un simbol, nu o forță de luptă. Statele serioase își protejează sistemul de siguranță națională. Îl motivează. Îl respectă. Îl mențin atractiv pentru tineri. România, sub „reformele" lui Bolojan, face exact invers: îl transformă într-un experiment bugetar. Contabil. Ca să dea bine la micul dejun al tătucului de la Victoria", a adăugat Fifor.
"Vino în Armată. Riscă-ți viața. Distruge-ți sănătatea. Sacrifică-ți familia. Iar la final îți schimbăm noi regulile din mers. Așa nu construiești o armată. Așa o distrugi. Dacă vreți să mai aveți Armată nu vă atingeți de statutul militarului. Dacă vreți să mai aveți ordine publică, nu transformați polițistul în funcționar epuizat. Dacă vreți siguranță națională, nu o tratați contabil. Bugetul se echilibrează din risipa politică, din sinecuri, din agenții inutile, din armate de pile și clienți. Nu din coloana vertebrală a statului. Pentru că un stat care își umilește militarii, mai devreme sau mai târziu, rămâne fără apărare", a mai transmis fostul ministru.
În final, acesta are un mesaj pentru Radu Miruță, actualul ministru al Apărării: "Dacă tot se consideră un mare strateg militar și vizionar geopolitic, poate că n-ar fi rău să îl detașăm pe termen nelimitat pe noul Rambo de la Apărare, în Groenlanda. Un erou de calibrul său sigur rezolvă dosarul mai repede decât o face NATO. Până atunci, însă, lăsați Armata României în pace! Jucați-vă în altă parte!"
