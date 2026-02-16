Cum stabilește AI prețuri diferite pentru același produs. Ce este fenomenul „surveillance pricing"

Fenomenul „surveillance pricing", tot mai întâlnit în comerțul online internațional, începe să devină relevant și pentru consumatorii din România.

Mecanismul presupune folosirea unor algoritmi alimentați de inteligență artificială (AI) care analizează datele personale ale utilizatorilor pentru a stabili prețuri individualizate. În practică, doi cumpărători care caută același produs pe aceeași platformă pot primi prețuri diferite, în funcție de istoricul de căutări, comportamentul online sau probabilitatea estimată de a cumpăra.

„Surveillance pricing" este o formă avansată de prețuri dinamice, în care prețul final este stabilit pe baza datelor colectate de la fiecare utilizator în parte. Dacă prețurile dinamice clasice se ajustează în funcție de cerere, ofertă sau momentul zilei, „surveillance pricing" adaugă un element suplimentar: analiza comportamentală individuală, conform San Francisco Cronical.

Conform unui studiu realizat de Federal Trade Commission (FTC) în 2025, unele companii folosesc date precum:

istoricul de navigare,

locația aproximativă,

tipurile de produse vizitate,

frecvența cu care un utilizator caută același produs,

istoricul de achiziții.

Bazându-se pe aceste informații, algoritmul poate calcula cât ar fi dispus fiecare cumpărător să plătească și poate ajusta prețul în consecință.

Un exemplu simplu descrie mecanismul:

dacă un utilizator revine de mai multe ori la același produs, algoritmul poate interpreta acest lucru ca interes ridicat și poate afișa un preț mai mare;

invers, dacă un cumpărător intră pentru prima dată pe un site, sistemul îi poate afișa un preț redus pentru a-l încuraja să cumpere.

Această abordare, explică expertul în marketing digital Cristopher Flathmann, „face ca două persoane care stau una lângă cealaltă, pe același site și la același moment, să poată vedea prețuri diferite pentru același produs".

Industria transporturilor a fost printre primele care a folosit prețurile dinamice. Companiile de ride-sharing, precum Uber, modifică automat prețurile în funcție de cerere, iar companiile aeriene ajustează tarifele de la o oră la alta. Pentru consumatori, astfel de modificări sunt deja familiare.

Un raport publicat de San Francisco Chronicle arată că, pe platforma Instacart, același produs poate apărea la prețuri diferite pentru clienți diferiți. Analiza a arătat că aproape trei sferturi din articolele testate aveau prețuri care variau în funcție de utilizator. Retaileri mari folosesc soluții automate de stabilire a prețurilor în funcție de comportamentul utilizatorilor, ceea ce poate duce la apariția prețurilor personalizate fără ca utilizatorul să fie informat clar.

Este dificil pentru cumpărători să știe dacă prețul pe care îl văd este real sau personalizat. În multe cazuri, platformele nu dezvăluie modul în care stabilesc prețurile. Dacă prețurile sunt personalizate, comparatoarele tradiționale de prețuri devin mai puțin eficiente. Utilizatorii pot vedea oferte diferite pentru același produs, ceea ce limitează capacitatea de a identifica cea mai bună ofertă.