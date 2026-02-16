Povestea unei femei abuzate de Epstein personal: „Recrutorii mei râdeau în timp ce el mă agresa". Cum își explică susținerea pentru infractorul sexual
Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O femeie care a fost traficată de persoane din Cape Town pe insula privată a lui Jeffrey Epstein din Caraibe și pe ferma sa din New Mexico spune că „închisoarea" sa a fost mai mult decât fizică. Rețeaua de trafic a lui Jeffrey Epstein, ca se întindea până la coasta de sud a Africii, era susținută prin lanțuri invizibile ale robiei psihologice prin care victimele erau prinse în capcană ani de zile.
„Lanțuri invizibile este un mod bun de a spune, era ca și cum aș fi fost încătușată invizibil. Nici măcar nu le-am spus familiei mele, nu am spus nimănui ce s-a întâmplat cu el până când nu a murit", povestește Juliette Bryant, în vârstă de 43 de ani, pentru Sky News.
Juliette a fost recrutată din Cape Town de Epstein în 2002, ca studentă în primul an de universitate și aspirantă la cariera de model. La doar 20 de ani, credea că viața ei era pe cale să se schimbe definitiv.
„Pur și simplu părea că toate visele mele deveneau realitate pentru că ne luptam cu dificultăți financiare și voiam doar să încerc să fac o diferență pentru familia mea."
Juliette se afla într-un zbor spre New York, în prima ei călătorie în afara Africii de Sud, la trei săptămâni după ce l-a întâlnit pe Epstein pentru prima dată la un restaurant din Cape Town, alături de Bill Clinton, care se afla acolo într-o călătorie oficială de conștientizare a problemei SIDA, însoțit de actorii Kevin Spacey și Chris Tucker.
La câteva ore după ce a ajuns în New York City, i s-a spus că va călători în Caraibe. Un șofer a lăsat-o pe o pistă a aeroportului Teterboro din New Jersey și s-a îmbarcat într-un avion privat unde Epstein și femeile despre care spune că au recrutat-o inițial în Cape Town o așteptau să zboare spre insula lui privată.
„A bătut ușor scaunul de lângă el... și apoi m-am dus și m-am așezat acolo. Era o situație atât de confuză pentru o persoană tânără. În timp ce avionul decola, a început să mă atingă cu forța între picioare și am intrat în panică și mi-am dat seama brusc - o, Doamne, familia mea nu mă va mai vedea, oamenii ăștia s-ar putea să mă omoare. [n.r. Femeile] râdeau. Eram cu adevărat îngrozită", povestește Juliette.
Este puțin probabil să fi fost singura tânără traficată de Epstein din Cape Town. E-mailurile din dosarele Epstein arată detalii despre zborurile unor călătorii anonime care au fost transportate din Cape Town la Londra, Atlanta și New York până la sfârșitul anului 2018.
Juliette spune că nu a fost traficată către alți bărbați, ci a fost violată de Epstein în mod repetat.
„Îl vedeam la prânz, la micul dejun și la cină, apoi eram chemată în camera lui. În rest, nu-l vedeam prea des, era mereu plecat la serviciu. Petreceam mult timp acolo singură. Stăteam lângă piscină sau citeam cărți și găseam și aparate foto de unică folosință în bucătărie pe care le luam, așa că făceam fotografii cât timp eram acolo", mai spune femeia
Fotografiile lui Juliette oscilează între zâmbete radiante în îmbrățișarea altor tinere și portrete tulburătoare ale dezolării și singurătății.
„Nu exista nicio modalitate de a scăpa. Aveau pașaportul meu și până atunci aterizasem pe una dintre insulele Caraibe și apoi am fost duse cu un elicopter pe insula lui. Pur și simplu nu exista nicio modalitate de a scăpa. Nu sunt suficient de puternică să înot. Nu aș putea înota până acolo", mai spune Juliette.
Capcana ei a fost mai mult decât fizică. Chiar și după ce a fost trimisă înapoi la Cape Town, a luat mai multe zboruri către proprietățile lui Epstein din New York, Palm Beach, Paris și New Mexico, unde spune că a întâlnit femei și fete minore din Brazilia, România, Franța și Spania.
Juliette ne spune că încă își reconstituie profunzimea mașinăriei întunecate a lui Epstein, în timp ce se confruntă cu recuperarea psihologică și expunerea constantă la știri despre abuzatorul ei.
„Mă uit pe Facebook, văd fața lui Epstein. Mă uit pe X, văd fața lui Epstein. Mă uit la știri, iată-l din nou. Știți, sunt momente când m-au făcut să mă simt rău fizic, ca să fiu sinceră, sunt mereu acolo și nu există nicio modalitate de a scăpa de el", mai spune aceasta.
Publicarea controversată a celor mai recente dosare Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA a expus zeci de victime vulnerabile din cauza redactărilor insuficiente. E-mailurile lui Juliette către Epstein au fost publicate needitate și arată cum își exprimă sprijinul pentru el înainte de procesul său din 2008 și continuă să-l contacteze până în 2017.
„Ori de câte ori îi trimiteam e-mailuri, mereu când beam sau când aveam o mică cădere nervoasă... Întotdeauna simțeam că mă urmărește și acesta era și motivul pentru care trimiteam e-mailuri. Nu am nimic de ascuns. Evident, a fost supărător pentru că îi derutează pe oameni, pentru că, evident, omul avea o influență teribilă asupra minții mele", încheie aceasta.
