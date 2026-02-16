Când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns: doctorii au ridicat din umeri, un chatbot i-a schimbat viața în câteva ore

După doi ani de investigații fără diagnostic, meningită, un AVC și zeci de consultații care nu au dus nicăieri, un consultant german a făcut un gest disperat: a întrebat ChatGPT ce are de făcut.

Algoritmul i-a recomandat un medicament care nu avea legătură cu niciun diagnostic oficial. La câteva ore după prima pastilă, amețeala și durerile care îl chinuiau zilnic au dispărut. Cazul, verificat de publicația germană Die Zeit, ridică o întrebare incomodă: ce se întâmplă când inteligența artificială găsește o soluție acolo unde medicina nu are răspuns?

Michael Hellmich avea 54 de ani, doi copii mici și un ritm de lucru extrem, de aproximativ 120 de ore pe săptămână. În martie 2023 a făcut febră mare și a început să aibă dureri și amețeli puternice. A ajuns la urgențe. Analizele nu au arătat nimic concludent.

Au urmat luni de plimbări între specialiști. Neurologie. Medicină internă. Investigații repetate. „Reveniți peste două luni." Între timp, amețeala nu dispărea. Oboseala devenise paralizantă. Uneori nu mai putea sta în picioare. Se târa până la canapea. Au apărut două diagnostice: meningită și un anevrism. Meningita s-a tratat. Anevrismul s-a dovedit benign. Dar simptomele au rămas.

Un an mai târziu, în martie 2024, în timpul unei convorbiri telefonice, Hellmich a realizat că nu își mai găsește cuvintele. A închis și a sunat singur la ambulanță: „Am un AVC." A ajuns la timp. Fără sechele. Dar amețeala, durerile și epuizarea au revenit. Medicina părea blocată. Fiecare specialist vedea doar propria bucată de puzzle. Imaginea de ansamblu lipsea.

Disperat, Hellmich a început să discute cu ChatGPT. La început, întrebări simple: ce poate duce la un al doilea AVC? Apoi a adăugat toate simptomele. A cerut explicații „ca pentru un copil de cinci ani". Apoi „ca pentru unul de zece".

Conversația a continuat luni întregi. A încărcat analize de sânge, scrisori medicale, rezultate RMN. A scanat documente. Chatbotul a sugerat investigații suplimentare: analiză a lichidului cefalorahidian, RMN cervical, teste auditive în mișcare, dozări de cortizol. Medicul de familie a facilitat testele. Hellmich nota fiecare rezultat, fiecare reacție.

Algoritmul elimina ipoteze și formula altele. Nu obosea. Nu spunea „reveniți peste două luni". În primăvara lui 2025, a apărut recomandarea pentru un medicament folosit în mod obișnuit pentru diabet de tip 2, insuficiență cardiacă sau boală renală cronică. Hellmich nu avea niciuna dintre aceste afecțiuni. Totuși, algoritmul a descris sugestia drept „consecința logică a multimorbidității".

Medicul de familie a acceptat să prescrie tratamentul, deși nu exista o indicație clasică. La câteva ore după prima doză, amețeala s-a redus vizibil. Durerile au dispărut. În zilele următoare, simptomele care îl chinuiau de doi ani s-au estompat aproape complet. Investigația realizată de Die Zeit a verificat documentele medicale, conversațiile cu AI și a consultat experți independenți. Cazul este autentic. Însă explicația lipsește.

Nu există un diagnostic final. Nimeni nu poate spune exact ce boală a avut. Nici medicii, nici algoritmul nu pot explica mecanismul prin care medicamentul a funcționat. Efectul placebo nu poate fi exclus. Un pacient epuizat, trecut prin meningită, AVC și burnout sever, primește în sfârșit o soluție în care crede. Psihicul poate influența corpul. Dar dispariția rapidă a simptomelor ridică semne de întrebare.

Cazul lui Michael Hellmich nu demonstrează că inteligența artificială este mai bună decât medicii. Nu dovedește nici că sistemul medical este incompetent. Arată însă cât de vulnerabil devine un pacient atunci când se află între specialități, într-o zonă gri în care nimeni nu își asumă imaginea completă. Un om cu simptome reale, documente reale și suferință reală a primit, în cele din urmă, un tratament care a funcționat. Nu printr-un consens medical, nu printr-un protocol standard, ci printr-un dialog prelungit cu un algoritm.