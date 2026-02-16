Iar ne-au tras-o frații "Poison". Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor și a confirmat decizia luată de Curtea de Apel Oradea de a anula sechestrul de peste un miliard de lei care a fost instituit pe bunurile omului de afaceri bihorean Viorel Micula. Acesta este vizat în dosarul privind recuperarea ajutorului de stat considerat ilegal de instanțele europene.

Potrivit G4Media, soluția a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a menținut hotărârea Curții de Apel Oradea în procesul pe care Viorel Micula l-a deschis, asta după ce AJFP Bihor a instituit măsuri asiguratorii asupra bunurilor sale și ale fratelui său, Ioan Micula. Povestea a început în martie 2025, Fiscul bihorean a pus sechestru atunci pe bunurile fraților Micula, statul român încearcă acum să recupereze peste 300 de milioane de euro plătiți firmelor din grupul European Drinks & Food și magnaților Ioan şi Viorel Micula, în urma arbitrajului de la Washington, sumă calificată ulterior de Tribunalul UE drept ajutor de stat ilegal.

În cazul lui Viorel Micula, o decizie emisă în 24 martie viza suma de 2,03 miliarde de lei, ulterior Fiscul revenind cu un „act de îndreptare a erorii materiale" prin care a redus cuantumul la 1,29 miliarde de lei. Pentru Ioan Micula, printr-o decizie emisă în 31 martie 2025, a fost instituit sechestru pentru aceeaşi sumă de 1,29 miliarde lei. Instanța a decis că în cazul lui Ioan Micula, Fiscul nu a demonstrat existența unui risc real de risipire a patrimoniului, iar în cazul lui Viorel Micula a constatat că modificarea sumelor nu este o simplă corectură, ci chiar o schimbare substanțială a actului administrativ, ce nu putea fi făcută printr-o procedură simplificată.