Postat la: 16.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Tratamentul inuman la care a fost supusă copila de 4 ani din Târgu Jiu care a ajuns în comă la spital. După agresiune, mama fetei s-a dus să se prostitueze
Două persoane au fost arestate preventiv în cazul fetiței de patru ani care a ajuns în comă la spital. Este vorba despre mama fetei, o femeie de 20 de ani, și de concubinul acesteia. Procurorii au descris tratamentul inuman la care a fost supusă fetița. Din datele anchetei, după incident, mama fetei nu a solicitat asistență medicală, în schimb a mers să se prostitueze. Bărbatul este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, iar femeia de complicitate la această infracțiune. Fetița de patru ani este internată, în prezent, în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie".
„Procurorul a reținut că din probatoriul administrat rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul D.R.M., în prezența inculpatei T.D.M., în timp ce se aflau în apartamentul închiriat în regim hotelier, situat în municipiul Târgu Jiu, a agresat persoana vătămată minoră, în vârstă de patru ani, în data de 06.02.2026, lovind-o cu genunchiul în zona feței, cu palmele peste față și prinzând-o de păr, iar după aceea de mână și picior, aruncând-o înspre holul dinaintea camerei, aceasta izbindu-se de perete, lovind peretele cu intensitate, fapt ce a condus la producerea traumatismului cranian grav, hematom subdural fronto-parietal superior dreapta și a leziunilor traumatice constatate, fapt care a pus în pericol viața persoanei vătămate minore, necesitând intervenția operatorie de urgență. S-a reținut că fapta inculpatului D.R.M. întrunește elementele constitutive ale tentativei la infracțiunea de omor calificat asupra unui membru de familie (...), reținându-se forma de vinovăție a intenției indirecte", se arată într-un comunicat transmis luni, 16 februarie, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
Potrivit sursei citate, s-a constatat că între inculpat și mama minorei există o relație de concubinaj de aproximativ un an, caracterizată În acest context de conviețuire, persoana vătămată minoră se afla în mediul familial format de inculpată și inculpat, iar între bărbat și persoana vătămată minoră s-a stabilit o relație de tip „părinte-copil" în sens penal (rol de supraveghere/îngrijire, autoritate în gospodărie, coabitare stabilă).
În ceea ce o privește pe mama fetiței, s-a reținut faptul că, deși aceasta a fost prezentă la momentul exercitării acțiunilor violente, conștientizând pe deplin gravitatea și intensitatea acestora, nu a acționat pentru a salva integritatea fizică și sănătatea persoanei vătămate minore, sens în care nu s-a deplasat de îndată la o unitate spitalicească, ci și-a continuat activitatea de prostituție, transportând persoana vătămată minoră la o distanță de circa 40 de kilometri, pe raza unei comune din județul Gorj.
„S-a apreciat că din situația de fapt rezultă probe temeinice că inculpata nu a avut o simplă pasivitate neutră, ci o conduită care a contribuit obiectiv la menținerea și amplificarea stării de pericol letal creată prin agresiunea exercitată asupra minorului, prin prezența la momentul agresiunii și lipsa oricărei reacții apte să întrerupă acțiunea ori să o descurajeze (complicitate morală prin tolerare/acceptare, în contextul dat al dominării victimei), neapelarea de îndată la ajutor medical și neprezentarea imediată la spital, deși conștientiza gravitatea și intensitatea actelor violente și îndepărtarea victimei de posibilitatea intervenției medicale urgente: transportarea minorei circa 40 de kilometri, până în altă localitate, în scopul continuării activității sale, ceea ce a implicat întârzierea accesului la îngrijiri vitale. S-a constatat astfel că inculpata T.D.M., cu intenție cel puțin indirectă, a ajutat/înlesnit săvârșirea faptei de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie (...) cunoscând vulnerabilitatea vădită a victimei datorată vârstei și acceptând posibilitatea producerii rezultatului letal prin întârzierea intervenției salvatoare", se mai menționează în comunicat.
„Un copil în vârstă de patru ani a fost adus în data de 8.02.2026 la UPU de către mama sa, o tânără de 20 de ani, cu domiciliul în județul Teleorman. Copilul era în stare foarte gravă, prezenta un traumatism cranian grav. A fost stabilizat în UPU, i s-au făcut investigații imagistice și medicii au decis transferul la București, la Spitalul ‘Marie Curie', unde se află în prezent. Asistentul social din UPU a anunțat la scurt timp de la sosirea pacientei Poliția, o echipă prezentându-se la UPU", a precizat, pe 10 februarie, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.
