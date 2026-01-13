Lavinia Șandru acuză USR: „Prin presiunea asupra Justiției se încearcă confiscarea României"

Lavinia Șandru afirmă că atacul declanșat de USR la adresa ministrului Justiției nu este un episod izolat, ci face parte dintr-un demers mai amplu de influențare a instituțiilor-cheie ale statului.

Potrivit acesteia, momentul ales pentru declanșarea campaniei este revelator: exact odată cu demararea procedurii de numire a șefilor de parchete.

„Ministrul Justiției și-a obținut doctoratul în 2009, teza este validată inclusiv de CNADTCU și publică de 16 ani. A preluat portofoliul la finalul anului 2024. Cu toate acestea, atacul USR a început exact când a fost declanșată procedura de numire a șefilor de parchete. Nu este o coincidență", a declarat Lavinia Șandru.

În opinia sa, miza depășește cu mult o dispută politică obișnuită. „Când procedurile legale sunt puse sub presiune prin campanii publice agresive, vorbim deja despre o tentativă de control asupra instituțiilor. Așa începe confiscarea unui stat, nu printr-o lovitură spectaculoasă, ci prin presiune constantă asupra mecanismelor sale", a afirmat Șandru.

Ea avertizează că Justiția nu poate funcționa liber dacă este transformată în instrument de luptă politică:

„În momentul în care numirile-cheie sunt însoțite de atacuri coordonate, încrederea publică în instituții se prăbușește. Iar fără încredere, statul devine vulnerabil."

Șandru subliniază că problema nu este legată de o persoană, ci de direcția în care sunt împinse instituțiile: „Nu apărăm un ministru, apărăm ideea că Justiția trebuie să rămână liberă. Când acest principiu este atacat, nu mai e o problemă politică, ci o problemă de țară."