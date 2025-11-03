Ministrul Finanțelor, despre reforma pensiilor magistraților: "E un termen extrem de strâns, dar nu e o resemnare"

„E un termen extrem de strâns, dar nu e o resemnare. Trebuie să găsim soluții", declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre reforma pensiilor magistraților. Confruntat cu realitatea că este greu de crezut că legea va putea trece de Parlament și de Curtea Constituțională până pe 28 noiembrie, Nazare a fost întrebat: „Ne luăm adio de la acești bani?".

„Sunt 231 de milioane de euro de care aveam nevoie. Sper că din momentul în care se va publica motivarea, în coaliție să găsim soluția potrivită, să reușim până la termen să adoptăm o măsură care să poată satisface comisia și să luăm bani", a răspuns ministrul, recunoscând totuși: „E adevărat, e foarte, foarte strâns termenul".

Nazare a confirmat că a comunicat deja gravitatea situației tuturor liderilor politici relevanți, precizând că aceștia sunt pe deplin conștienți de miza financiară. Ministrul a menționat că a purtat discuții atât cu ministrul fondurilor europene, cât și cu premierul, fiind optimist că imediat după publicarea motivării deciziei Curții Constituționale, coaliția va identifica o formulă legislativă acceptabilă.