Neurologii dezvăluie că Gen Z e prima generație din istorie mai puțin inteligentă decât părinții săi
Postat la: 03.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Generația Z a devenit prima generație din istorie care este mai puțin inteligentă decât părinții săi, iar un expert a descoperit motivul. Dr. Jared Cooney Horvath, fost profesor devenit neuroștiințific, a dezvăluit că generația născută între 1997 și începutul anilor 2010 a suferit o întârziere cognitivă din cauza dependenței excesive de tehnologia digitală în școală.
De când se înregistrează date privind dezvoltarea cognitivă, la sfârșitul secolului al XIX-lea, generația Z este acum oficial primul grup care a obținut rezultate mai slabe decât generația anterioară, înregistrând un declin în ceea ce privește atenția, memoria, abilitățile de citire și matematică, abilitățile de rezolvare a problemelor și IQ-ul general. Horvath a declarat în fața Comisiei Senatului SUA pentru comerț, știință și transporturi că inteligența generației Z a scăzut, în ciuda faptului că acești adolescenți și tineri adulți petrec mai mult timp la școală decât copiii din secolul al XX-lea.
Cauza, a afirmat Horvath, este direct legată de creșterea volumului de învățare care se realizează acum folosind ceea ce el a numit „tehnologie educațională" sau EdTech, care include computere și tablete. Neurologul a explicat că această generație a rămas în urmă deoarece creierul uman nu a fost niciodată programat să învețe din clipuri scurte vizionate online și din citirea unor propoziții scurte care rezumă cărți mult mai voluminoase și idei complexe. „Mai mult de jumătate din timpul în care un adolescent este treaz, jumătate din acesta este petrecut uitându-se la un ecran", a declarat Horvath pentru New York Post.
„Oamenii sunt programați biologic să învețe de la alți oameni și din studii aprofundate, nu răsfoind ecrane pentru rezumate sub formă de liste cu puncte." Horvath și alți experți care au vorbit în fața Congresului au explicat că oamenii au evoluat pentru a învăța cel mai bine prin interacțiunea umană reală, adică față în față cu profesorii și colegii, nu de pe ecrane. El a adăugat că ecranele perturbă procesele biologice naturale care construiesc înțelegerea profundă, memoria și concentrarea.
Nu este vorba despre o implementare deficitară, o pregătire inadecvată sau necesitatea unor aplicații mai bune în școli. Oamenii de știință au spus că tehnologia în sine nu se potrivește cu modul în care creierul nostru funcționează, crește și reține informații în mod natural. Horvath, directorul LME Global, un grup care împărtășește cercetări despre creier și comportament cu întreprinderi și școli, a afirmat că datele arată clar că abilitățile cognitive au început să stagneze și chiar să scadă în jurul anului 2010.
Expertul le-a spus senatorilor că școlile, în general, nu s-au schimbat prea mult în acel an și că biologia umană evoluează prea lent pentru a fi aceasta cauza. „Răspunsul pare să fie instrumentele pe care le folosim în școli pentru a stimula învățarea", le-a spus Horvath parlamentarilor pe 15 ianuarie. „Dacă ne uităm la date, odată ce țările adoptă pe scară largă tehnologia digitală în școli, performanța scade semnificativ." El a adăugat că SUA nu este singura țară afectată de declinul cognitiv digital, menționând că cercetarea sa a acoperit 80 de țări și a arătat o tendință de șase decenii de rezultate școlare mai slabe pe măsură ce tehnologia a pătruns în sălile de clasă.
Mai mult, copiii care folosesc computerul doar cinci ore pe zi, în mod specific pentru temele școlare, au obținut note semnificativ mai mici decât cei care folosesc rar sau deloc tehnologia în clasă. În SUA, datele din Evaluarea Națională a Progresului Educațional (NAEP) au descoperit că, atunci când statele au lansat programe de utilizare a dispozitivelor individuale, ceea ce înseamnă că fiecare elev primește propriul dispozitiv, notele s-au stabilizat sau au scăzut rapid.
Deși date colectate de-a lungul secolelor au arătat că generația Z a deviat de la calea dezvoltării umane constante, Horvath a afirmat că mulți adolescenți și tineri adulți nu erau conștienți de dificultățile lor și erau de fapt mândri de presupusa lor inteligență. „Majoritatea acestor tineri sunt prea încrezători în inteligența lor. Cu cât oamenii se consideră mai deștepți, cu atât sunt mai proști în realitate", a declarat el pentru The Post.
El a remarcat că generația Z s-a obișnuit atât de mult să consume informații în afara orelor de curs prin fraze scurte și clipuri video care nu necesită atenție, pe platforme precum TikTok, încât multe școli au cedat și acum predau în același mod. „Ce fac copiii pe computere? Ei parcurg rapid informațiile. Așadar, în loc să stabilim ce vrem ca copiii noștri să facă și să orientăm educația în această direcție, redefinim educația pentru a se potrivi mai bine instrumentului. Asta nu este progres, ci capitulare", a avertizat Horvath.
Experții în educație prezenți la audierile din ianuarie au recomandat impunerea unor restricții privind oferirea de smartphone-uri copiilor, reintroducerea telefoanelor cu clapetă pentru copiii mici, atunci când este necesar, și luarea de măsuri la nivel național pentru a normaliza limitele privind utilizarea tehnologiei în școli. Grupul a calificat problema cu care se confruntă generația Z drept „urgență socială" și a îndemnat legislatorii federali să ia în considerare modele precum interdicțiile EdTech din Scandinavia.
