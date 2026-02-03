Mesajele uluitoare dintre Jeffrey Epstein și un artist din Tulcea. Cine este Ion Nicola, românul care s-a ocupat de vilele groazei

Dosarul Jeffrey Epstein, uriașul scandal de trafic de persoane, scoate la suprafață o prezență românească neașteptată. Un pictor originar din Tulcea, Ion Nicola, apare de peste 2.500 de ori în documentele desecretizate de Departamentul de Justiție al SUA, fiind omul care s-a ocupat de renovarea și decorarea camerelor în care aveau loc abuzurile sexuale. Documentele scot la iveală o comunicare constantă între milionar și artistul român, axată pe detalii cromatice obsedante. Într-unul dintre schimburi, Epstein îi cerea lui Nicola nuanțe specifice pentru încăperile de pe insula privată Saint Thomas.

Ion: „Am pus o nouă nuanță de galben pe peretele din celălalt dormitor. Sunt două nuanțe de galben. Cel din dreapta este mai puternic."

Epstein: „Ușile dulapului ar trebui să fie lavandă și ele. Galbenul este prea pal, ar trebui să fie mai intens, mai mult ca pentru o cameră de copii."

Ion Nicola nu era doar un simplu angajat, ci făcea parte din cercul restrâns de oameni care călătoreau cu avionul privat al milionarului. Conversațiile arată preocuparea românului pentru statutul său legal în SUA.

Necunoscut: „Bună, Ion. Jeffrey a spus că, de data asta, o să zbori alături de el în avionul său."

Ion: „Poți să-i spui lui Jeffrey că am viză de turist, iar faptul că o să fiu pentru 6 săptămâni pe insulă s-ar putea să-mi facă probleme când o să vreau să mă întorc? Ultima dată am avut probleme la aeroport, la graniță, pentru că am stat prea mult pe insulă (două luni)."

În timp ce încasase cel puțin 90.000 de dolari de la Epstein, artistul ducea o viață retrasă în Tulcea. Vecinii și colegii de breaslă sunt surprinși de legătura acestuia cu miliardarul pedofil.

„E tăcut așa, om de treabă, dar eu știu substratul pe care îl are. Nu l-am văzut să comunice în general cu vecinii, decât se salută și atât", a declarat un vecin pentru Observator.

Deși este membru al Uniunii Artiștilor Plastici (UAP) și tablourile sale se vând în SUA cu 15.000 de dolari, președintele UAP, Petru Lucaci, afirmă: „Este cu cotizația la zi, dar nu știm de activitatea lui profesională, pentru că nu s-a integrat în circuitul nostru."

Criticul de artă Pavel Șușară completează tabloul: „Deși pare să fie o relație constantă între ei, nu îl folosește la potențialul unui pictor semnificativ. E vorba de dungi și de culori, nu e vorba de nicio compoziție."