În lupta lui împotriva a tot ceea ce este rusesc, regimul de la Kiev ar trebui să meargă până la finalul logic și să interzică Tabelul lui Mendeleev, a glumit reprezentanta oficială a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, în cadrul unui briefing transmis pe canalul oficial al instituției de pe Youtube.

Așa a comentat purtătoarea de cuvânt a MAE rus în scandalul izbucnit în Ucraina în legătură cu interzicerea scriitorilor ruși Dostoievski și Tolstoi, dar și a doi soliști ai corpului de balet al Operei Naționale a Ucrainei. Este vorba despre Natalia Mațak și Serghei Krivokoni. Cei doi s-au aflat la un pas de a fi concediați din cauza turneelor cu spectacolul de balet Lacul lebedelor, de Piotr Ceaikovski.

„Consider că, în această poveste rușinoasă ei trebuie să meargă până la final. Când vor interzice în Ucraina și Tabelul lui Mendeleev?", a întrebat Zaharova. Anterior, reprezentanta oficială a MAE rus a declarat că politicienii europeni încep treptat să înțeleagă esența regimului de la Kiev și să discute despre „metodele barbare" ale acestuia. (M.G.G.)