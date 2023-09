Operațiunea "Regionalizarea" pornește la Guvern. Descentralizarea instituțiilor din România, un prim pas spre o reașezare administrativă a României

Actualul sistem de împărțire a României și-a dovedit limitele, iar în acest moment țara noastră este în situația în care 3.228 de comune, dar și orașe, nu mai pot gestiona cheltuielie adminitstrative. Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a explicat că este necesară o reorganizare administrativ-teritorială a României și are susținere în Guvern pentru a demara un astfel de proiect.

Guvernul Ciolacu a început deja descentralizarea instituțiilor din România, un prim pas spre o reașezare administrativă a României. Totuși, pentru a se ajunge la o regionalizare a României, procesul este unul extrem de complicat. Procesul de descentralizare și regionalizare a mai fost încercat în România, dar proiectul de reformă condus atunci de Liviu Dragnea și Klaus Iohannis a picat la Curtea Constituțională.

Adrian Veștea a explicat că se pot face primii pași prin unificarea anumitor unități administrativ-teritoriale, dar admite faptul că există asperități între șefii de consilii județene.

"Am precizat încă din prima zi în care a fost audiat în comisiile parlamentare despre acest aspect este necesară reorganizare administrativ-teritorială și spune persoana care vine de 19 ani din administrația publică. Am ocupat diverse poziții și cea de primar și de președinte de consiliu județean, am condus și Uniunea Națională a Consiliului Județene și sunt conștient de faptul că, poate de cele mai multe ori, creez o anumită nemulțumire între colegii mei din administrația publică.

Dar mai mult ca oricând, simțim cu toții că este necesar să facem această reorganizare administrativ-teritorială în primul și în primul rând, fiindcă vedem modul în care Uniunea Europeană finanțează proiectele. Până acum am funcționat în cadrul regiunilor și avem opt regiuni de dezvoltare. Fiecare dintre regiuni au câte șase județe în subordine și de asemenea, în prezent, Ministerul Dezvoltării va trebui să reglementeze codul administrativ, aducându-i îmbunătățiri încât să permită asocierea, deci crearea unor consorții administrative.

La nivelul fiecărui se pot crea mai multe construcții administrative. Asta ar însemna o asociere a autorităților publice locale de a putea gândi sisteme integrate și de a crea eficiență în actul administrativ. Este o condiție pe care Comisia Europeană ne-o pune într-o primă etapă pentru a crea acest cadru legislativ și-l vom crea în perioada următoare. Acest aceste consorții administrativă, vor avea personalitate juridică, vor avea de asemenea bugete proprii, vor avea angajați proprii, deci va fi un prim pas către reorganizarea administrativ-teritorială.

Acest proces legat de aceste construcții administrative va începe chiar anul viitor, în perspectiva accesării fondurilor europene și ca și condiție om impusă de Comisia Europeană. Reorganizarea administrativ-teritorială implică în primul și în primul rând modificarea cadrului legislativ și ne referim aici în principal la Constituția României, care până în prezent reglementează că este obligatorie consultare a cetățenilor, iar unitățile teritoriale pot lua aceste decizii de comasare prin referendum.

Din păcate, până în prezent, în ultimii 25 de ani nu a existat un referendum de comasare, ci din contră, au existat referendumuri care au permis împărțirea comunităților în două unități administrativ-teritoriale și astăzi putem spune că avem 200 de entități administrative noi. Deci, practic aceste unități administrativ-teritoriale s-au rupt din entități mai mari și și-au creat propriile entități administrative.

Deci noi trebuie să lucrăm în primul și în primul rând la legislație. Consider că trebuie să existe voință politică, iar acest proces este un proces în care trebuie să evaluăm cât se poate de realist zonele administrativ-teritoriale care urmează ulterior a fi comasate", a spus Adrian Veştea, ministrul Dezvoltării.

Prin proiectul de lege se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2024 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene;

Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale în sensul alin.(1) următoarele:

a) Direcțiile Județene de familie și tineret care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sau după caz cele aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Agenției Naționale pentru Sport sau în coordonarea/autoritatea/subordonarea altor structuri/entități similare;

b) Direcții Județene de Tineret și Sport sau după caz Direcțiile Județene de Sport care se află în coordonarea/subordonarea Agenției Națională pentru Sport;

c) Casele Județene ale Elevilor și patrimoniul aferent aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea Ministerului Educației;

- Odată cu descentralizarea serviciilor publice de interes național și transferul activității acestora către autoritățile publice județene are loc și transferul de patrimoniu precum și a fondurilor necesare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a acestora.