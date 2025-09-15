Explozie politică în Parlament: Se lansează gruparea „Demnitate, Onoare, Curaj" și promite să redea puterea oamenilor!

Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) a anunțat constituirea grupării parlamentare „Demnitate, Onoare, Curaj", formată din deputații Grațiela Gavrilescu, Bogdan Ciucă și Alexandru Băișanu.

Noua grupare apare într-un moment tensionat pentru politica românească și transmite un mesaj de forță: „Ajunge cu abuzurile de putere, cu tăcerile complice și cu deciziile politice arbitrare!"

„Principiile demnității, onoarei și curajului sunt fundamentul unei reprezentări politice autentice. Aceste valori pot reda încrederea cetățenilor în Parlament și în actul de guvernare. Cei care cred în ele sunt bineveniți alături de noi", a declarat deputatul Grațiela Gavrilescu.

„Demnitate, Onoare, Curaj" își asumă rolul de pol de echilibru și responsabilitate în Legislativ și va susține inițiative care vizează:

• sprijin pentru familie și educație,

• o protecție socială reală,

• stimularea antreprenoriatului autohton,

• consolidarea identității naționale,

• respectul pentru cetățean și lege.

Prin această inițiativă, PUSL confirmă că este o forță politică dispusă să spună lucrurilor pe nume și să apere interesele reale ale oamenilor. Gruparea „Demnitate, Onoare, Curaj" se dorește a fi mai mult decât o alianță de parlamentari: este o misiune de a reda politica românească oamenilor, de a înfrunta nedreptățile și de a construi încredere.

„Demnitate, Onoare, Curaj" devine simbolul unei noi atitudini în Parlament: politicieni care au curajul să spună STOP abuzurilor și să pună interesele cetățenilor pe primul loc.