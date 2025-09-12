Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată"
Postat la: 12.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Au început mazilirile în cadrul Partidului Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care e interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu a dat semnalul că își pregătește terenul pentru o bătălie internă dură, cu mize uriașe pentru viitorul partidului.
Într-o mișcare menită să-și securizeze majoritatea înaintea congresului amânat din această toamnă, liderul PSD l-a înlocuit pe Daniel Suciu din funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților cu Natalia Intotero, fost ministru al Familiei în Guvernul Ciolacu și lider influent al organizației PSD Hunedoara, considerată una dintre cele mai solide filiale social-democrate din Transilvania, capabilă să livreze un număr important de delegați la congres.
Simultan, Grindeanu l-a mazilit și pe Mitică Mărgărit din funcția de chestor al Camerei Deputaților, o lovitură directă pentru organizația PSD Galați, controlată de eurodeputatul Dan Nica și primarul Ionuț Pucheanu. Surse politice susțin că Pucheanu se numără printre criticii vocali ai lui Sorin Grindeanu în interiorul partidului și ar putea sprijini candidatura senatorului Titus Corlățean pentru șefia PSD. În locul lui Mărgărit, a fost numită Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii și reprezentantă a PSD Argeș, filială cu greutate națională și cu o influență semnificativă asupra votului la congres.
Prin aceste schimbări, Sorin Grindeanu transmite mesajul potrivit căruia nu tolerează contestatari în jurul său și este dispus să-și folosească poziția pentru a-și întări controlul asupra partidului.
Acțiunile lui Grindeanu vin într-un moment delicat pentru PSD, care traversează o perioadă de fragmentare internă și de căutare a unei direcții ideologice. Congresul, deja amânat, ar putea deveni scena unei confruntări între tabăra Grindeanu și o eventuală grupare reformistă. Deocamdată, însă, nu există o mișcare politică articulată care să-l provoace pe actualul lider, iar schimbările operate par să fie parte dintr-un plan de consolidare a puterii în vederea viitoarelor negocieri.
Miza este uriașă, spun analiștii, pentru că PSD trebuie să decidă dacă rămâne într-o logică de putere pragmatică pentru a păstra controlul asupra guvernării până la alegerile din 2028 sau dacă încearcă o repoziționare pe termen lung, care să-i permită să redevină partidul dominant pe scena politică și să trimită un candidat viabil la prezidențialele pe care nu le-a mai câștigat din vremea lui Ion Iliescu.
Aceste maziliri arată începutul unei lupte interne, dar nu neapărat existența unei alternative reale la conducerea actuală a PSD. Miza nu este doar controlul organizațional, ci și direcția ideologică și politică a partidului, care pare tot mai neclară. Amânarea congresului arată slăbiciunea actualei conduceri, dar și fragmentarea partidului, fiindcă nici Grindeanu, nici ceilalți lideri nu par să fi ajuns la un consens privind direcția formațiunii.
„Până în acest moment nu s-a conturat o altă tabără, o altă mișcare politică de reformare a PSD sau de schimbare a strategiei politice, ori un lider care să aibă șanse reale pentru a câștiga lupta din PSD. Totodată, amânarea Congresului arată că nici tabăra Grindeanu nu este suficient de puternică sau nu găsește un punct comun cu ceilalți și că PSD este fragmentat. În PSD nu este doar un joc de putere, ci și o neclaritate majoră despre direcția politică și chiar ideologică a partidului", a spus analistul Cristian Andrei pentru Ziare.com.
PSD oscilează între pragmatismul de a rămâne la guvernare, cu obiectivul de a avea premier și de a controla jocul politic până în 2028, și tentația de a-și construi o strategie pe termen lung, care să-i redea statutul de partid principal, capabil chiar să ofere un președinte al României. Analistul remarcă faptul că social-democrații au rămas fără electoratul din vremea discursului populist.
Partidul este prins între tentația pragmatică de a rămâne la putere, de a avea premier peste un an și jumătate, de a fi la putere când se organizează alegerile din 2028, și, de cealaltă parte, dorința de a câștiga un drum propriu pentru următorii 5-10 ani, cu șanse de a reveni partidul principal și de a da poate chiar un președinte. Evident, există și posibilitatea reală ca PSD să nu-și mai revină vreodată sau să continue scăderea. Iar toată această dilemă pornește de la faptul că PSD a scăzut dramatic în ultimii ani în susținere, a pierdut alegători și și-ar dori să recupereze discursul populist patriotic cumva, dar nu știe cum.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Alexandru Nazare la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
Ministrul de Finanțe al Romaniei, Alexandru Nazare, se afla, in perioada 11-13 septembrie 2025, intr-o vizita de lucru l ...
-
PSD a prezentat programul de relansare economică. Rogobete vrea extindea capacităţii de producţie pentru medicamente. Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi
Ministrii PSD au prezentat, joi, intr-o conferinta de presa, principalele masuri de relansare economica propuse pentru f ...
-
Inflația anuală accelerează puternic și ajunge la 9,9% în luna august. Creșteri semnificative de prețuri după liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA
Rata anuala a inflatiei in august 2025 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari cre ...
-
S-a prins pana si Lasconi: "Anularea alegerilor a fost o lovitura de stat. Rusii nu aveau nicio treaba!"
Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, spune ca ar fi caștigat turul din noiembrie 2024, in care a aju ...
-
Scandal uriaș pe creditul SAFE! Guvernul Bolojan, acuzat că bagă România în datorii istorice: Nu înțelegem de ce luăm mai mulți bani decât Franța și Italia
Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Guvernului sa nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentu ...
-
Decizia prin care Guvernul Bolojan ar arunca în aer prețurile dacă măsurile de austeritate nu vor avea efect
Analistul economic Adrian Negrescu lanseaza un semnal de alarma privind riscul pe care l-ar avea o noua creștere a TVA. ...
-
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
Exista discutii din ce in ce mai avansate cu privire la masuri de relansare a economiei ce vor intra in pachetul 3 gandi ...
-
Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
Guvernul a facut publice cheltuielile pentru inchirierea avioanelor Tarom folosite de premierii Nicolae Ciuca și Marcel ...
-
Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
Ilie Bolojan a tot declarat ca este nevoie de masuri de austeritate pentru a ține sub control deficitul bugetar. Odata i ...
-
Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit", în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, in Guvernul condus de Marcel Ciolacu, in perioada iunie 2023 - decembrie 2024, ...
-
Viorica Dăncilă dă noi detalii din culisele vizitei sale la Beijing. Legătura cu Donald Trump
Viorica Dancila, fost premier al Romaniei, a vorbit despre vizita sa la Beijing, care a starnit numeroase controverse și ...
-
Ulmi, comuna abandonată de primar: 16 ani de promisiuni, zero progres - Oamenii nu mai acceptă să fie ignorați în propria lor casă!
Ulmi, județul Giurgiu - Sub conducerea aceluiași primar de peste 16 ani, comuna Ulmi a devenit, in opinia cetațenilor, s ...
-
Alexandru Nazare: "Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Știu că acțiunile recente MF și ANAF deranjează teribil multiple zone de influență"
Alexandru Nazare, pe Facebook: "am transmis, la preluarea acestui mandat, ca nu promit minuni - dar ca voi acționa cu se ...
-
Liviu Dragnea: "Măsurile luate de Guvern sunt o diversiune. Totul e pentru militarizarea României!"
Liviu Dragnea a analizat masurile luate de Guvernul Bolojan. Fostul lider PSD crede ca totul este o diversiune pentru mi ...
-
Sondaj după anuntarea masurilor de austeritate ale lui Bolojan: 500.000 de români vor să emigreze în următorul an. In schimb ne umplem de imigranti
Romania este țara din centrul și sud-estul Europei cu cei mai mulți cetațeni care iși doresc sa emigreze in urmatorul an ...
-
Companiile private conrazic Teoria Bolojan: nu vor să angajeze foști bugetari
Premierul Ilie Bolojan susține ca restructurarile din administrația publica, aflate acum in plina desfașurare, nu ar tre ...
-
Alexandru Nazare anunță că inspectorii antifraudă au dat peste o rețea uriașă: Schemă complexă de tip "conductă"!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, are ca inspectorii antifrauda de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala ANAF, i ...
-
Fost șef al SIE: Comodul politician occidental nu înțelege nimic din summitul Organizației de la Shanghai
În presa europeana, recent incheiatul summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) a fost tratat mai a ...
-
S-a aflat în ce calitate s-au întâlnit Dăncilă și Năstase cu Xi, Putin și Kim. Lista oficială a invitaților dezvăluie totul și îi dă de gol
Viorica Dancila și Adrian Nastase s-au intalnit in China cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un. Dancila și Nastas ...
-
Adrian si Dana Năstase, acompaniati de Viorica Dăncilă, s-au pozitionat strategic pe lânga Vladimir Putin si Xi Jinping
Adrian Nastase si Dana Nastase, acompaniati de Viorica Dancila si sotul acesteia, Cristinel Dancila, au fost prezenti la ...
-
Lista Rușinii. Mafia politică si "omerta" parlamentară: Deputații și senatorii care, de când au fost aleși, nu au spus nimic în afară de jurământ
Mulți parlamentari au luat cuvantul in plen doar la momentul depunerii juramantului. Printre aceștia se numara: Gigi Bec ...
-
Se naște un nou pol suveranist în Parlament: Traseiștii fugiți din partide vor să își construiască grup
Zece deputați care au parasit partidele POT și S.O.S. Romania au anunțat luni, 1 septembrie, formarea Grupului Parlament ...
-
Vrea neapărat sa ne bage-n război! Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri precise pentru a desfășura trupe în Ucraina. Nicușor Dan e de acord
Europa elaboreaza „planuri destul de precise" pentru desfașurarea de trupe multinaționale in Ucraina, ca parte a g ...
-
Ultimele informații despre întâlnirea bilaterala între Donald Trump şi Nicuşor Dan - Cristian Diaconescu: Washingtonul aşteaptă semnale concrete
Consilierul prezidential Cristian Diaconescu afirma ca se lucreaza la organizarea unei intalniri bilaterale intre presed ...
-
Pachetul 2 de austeritate detonează România: Control total și detector de minciuni la ANAF, pedepse cu închisoarea și reguli fiscale de fier!
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregatește cel mai dur set de masuri fiscale din ultimele decenii, iara masurile care se ...
-
Nazare taie-n carne vie! Desființează o instituție de sinecuristi cu salarii uriașe. Directorii încasează peste 5000 de euro pe lună
În cadrul reformelor fiscale, Guvernul cauta sa desființeze și instituțiile folosite drept sinecuri pe bani mulți ...
-
FNSA către Ilie Bolojan: "De sinecurile din stat când vă ocupați?" - Sindicaliștii denunță o capturare a instituțiilor
Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA) trage un semnal de alarma și acuza Asociația Municipiilor di ...
-
UGIR-1903: Bolojane, dă bă banii înpoi!
Confederația Naționala Patronala „Uniunea Generala a Industriașilor din Romania - UGIR-1903", cea mai veche organi ...
-
Prostia la Putere: In plina criza energetică alte state redeschid minele de carbune. România face sesiune extraordinara la Senat ca sa inchida definitiv exploatarea din Valea Jiului
Senatul se reuneste in plen, de la ora 12:00, intr-o noua sesiune extraordinara, pentru a lua act de emiterea unei ordon ...
-
Spor de fonduri europene cu absorbție: Câți bani primea pe lună secretara "de lux" cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului
Secretara primarului Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a caștigat in 2024 mai mult decat edilul care ii este șef. În ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu