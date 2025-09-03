Adrian si Dana Năstase, acompaniati de Viorica Dăncilă, s-au pozitionat strategic pe lânga Vladimir Putin si Xi Jinping

Adrian Năstase si Dana Năstase, acompaniati de Viorica Dăncilă si sotul acesteia, Cristinel Dăncilă, au fost prezenti la reuniunea de la Beijing la care au participat Vladimir Putin, kim Jong-un si - evident - Xi Jinping. Acestia nu au ratat o poza de grup pozitionandu-se strategic in spatele celor mai puternici lideri ai lumii multipolare.

"Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi. Am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India.", scrie Adrian Năstase pe blogul personal.

Năstase si Dăncilă, doi fosti prim-ministri ai României, au dat curs invitatiei la eveniment, care a urmat reuniunii OSCE, gazduită tot de China. Interesant este ca alti fosti premieri si lideri de partid din România - de pilda Victor Ponta - nu au fost invitati, insa au participat demnitari din mai multe tari europene.

De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă".

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.

Doar un singur lider al UE a participat la eveniment - prim-ministrul slovac Robert Fico - în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, „conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriaşă paradă militară care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.