Diana Șoșoacă, o nouă reacție după cererea Parchetului: „Halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr"
Postat la: 24.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Europarlamentarul Diana Șoșoacă a reacționat ferm după solicitarea de ridicare a imunității transmisă de Parchetul General către Parlamentul European. Șoșoacă califică demersul drept o „execuție politică la comandă". Șoșoacă a respins miercuri, 24 septembrie, într-un comunicat, acuzațiile care i se aduc, pe care le-a numit „halucinații juridice fabricate de un sistem mafiot".
„În fața avalanșei de minciuni, manipulări și intoxicări propagate în spațiul public cu privire la solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European, mă văd obligată să dau un răspuns tranșant: Tot ceea ce se vehiculează reprezintă un nou atac politic la adresa mea și a suveraniștilor din România. Acuzațiile de „lipsire de libertate", „propagandă legionară" și „promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe" sunt halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr și de vocea poporului român. Eu nu am lipsit niciodată pe nimeni de libertate, în schimb trăim cu toții într-o țară unde românilor le este răpit zilnic dreptul la demnitate, la muncă, la sănătate și la viitor", transmite europarlamentara SOS România.
Aceasta acuză faptul că etichetele de „fascist", „rasist" și „xenofob" sunt „armele ieftine ale celor care nu pot răspunde argumentelor" sale. „Eu am apărat și voi apăra mereu România, identitatea, valorile și credința acestui popor. Dacă asta deranjează, înseamnă că îmi fac treaba corect. Solicitarea Parchetului General este o execuție politică la comandă, o încercare disperată de a mă reduce la tăcere, pentru că deranjez mafia transpartinică, interesele străine și planurile globaliste de distrugere a României", a mai declarat Șoșoacă.
"Le transmit acestor structuri: nu mă intimidați și nu mă opriți! Am fost aleasă de români, nu de sistem. Voi continua să spun răspicat ceea ce alții șoptesc pe la colțuri. Dacă a apăra Constituția, poporul și suveranitatea înseamnă „delict", atunci înseamnă că România a ajuns într-o dictatură. Eu nu mă voi opri. Nu sunt eu în boxa acuzaților, ci acest stat captiv în mâinile mafiei și al trădătorilor", a transmis Șoșoacă.
Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. Diana Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.
„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal", a transmis marți Parchetul într-un comunicat de presă.
Totodată, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. La sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta.
„E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot", declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook. În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.
Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe YouTube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. „Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât „Trăiască Legiunea și Căpitanul" care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!", spunea Șoșoacă.
În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.
Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite și camere video în spitale. Proiectul a fost adoptat de Parlament
Spitalele publice și private vor fi obligate sa instaleze butoane de panica la patul pacienților din saloanele obișnuite ...
-
Drulă vs. Bujduveau: Lupta electorală pentru Bucuresti se poartă pe toate fronturile. De aia, Capitala arata ca după bombardament!
Lupta pentru Primaria Capitalei se poarta cu toate armele. Politice. Partidele apeleaza "pe șest" la oamenii pe care ii ...
-
"Șeful banilor europeni" explică șiretlicul privind fondurile europene pentru România
Siegfried Mureșan, numit de publicația Politico „șeful banilor europeni", datorita calitații sale de negociator șe ...
-
Franța transferă în secret trupe în Moldova pentru a le desfășura ulterior la Odessa. Intre timp sprijina alegerile pentru partidul Maiei Sandu. Nu e exclusa o preluare in forță
În Moldova se constata un transfer deschis și secret de militari straini, in principal francezi, catre aceasta țar ...
-
Lider UDMR, săltat de polițiști în toiul nopții: organizatorul Zilelor Culturii Maghiare, imobilizat și scos în cătușe
Noapte tensionata la Brașov: președintele organizației municipale UDMR, fost consilier local și principal organizator al ...
-
"Baronul" Simionchausen. Liderul AUR minte cum respiră: și-a serbat ziua de naștere la un restaurant de mega-lux, deși neagă opulentul eveniment
George Simion, liderul AUR care acuza constant guvernul de risipa și vorbește despre saracia romanilor, și-a serbat dumi ...
-
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
Sergiu Mihalcea, fostul candidat AUR pentru Senat, cel care caștigase alegerile in Ilfov, dar a ramas in afara Parlament ...
-
Ministrul de Finanțe: "România se pregătește să renegocieze PNRR. Securizăm peste 21 de miliarde de euro"
Alexandru Nazare a anunțat ca participa, la Copenhaga, la reuniunea informala a miniștrilor de finanțe din UE, subliniin ...
-
Clubul de Gândire GOLD propun legea "UN OM, O ȚARĂ, UN VOT". Românii-unguri și românii-moldoveni să decidă în care dintre țări votează la parlamentare și prezidențiale!
Clubul de Gandire GOLD propune partidelor parlamentare legea "UN OM, O ȚARA, UN VOT", care are ca scop eliminarea unei p ...
-
„Un copil a murit, medicul rămâne în sistem. PUSL cere retragerea dreptului de practică"
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat joi o acțiune de protest in fața Ministerului Sanatații și a Colegiul ...
-
Ultima Gaură! A dispărut covrigăria lui Marcel Ciolacu din piața centrală din Buzău
Am revenit astazi in piața centrala de legume, zarzavaturi și alimente din Buzau pentru a face cumparaturi de la covriga ...
-
Eutanasiere mascată marca Bolojan: Guvernul a tăiat finanțarea din PNRR pentru mai multe spitale care urmau să fie construite în țară
Guvernul Bolojan a taiat finanțarea prin PNRR a unor proiecte spitalicești majore din București, Brașov, Constanța, Arad ...
-
Peste 200 de parlamentari încasează cash cei 35.000 de lei din suma forfetară. Sunt obligați să ofere documente justificative doar pentru jumătate din bani
Din totalul de 464 de parlamentari din legislația curenta, peste 200 de deputați și senatori aleg sa primeasca in mana, ...
-
Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție. Ce spune despre alegerile anticipate
Calin Popescu Tariceanu, fost prim-ministru al Romaniei, avertizeaza asupra tensiunilor din actuala coaliție de guvernar ...
-
Primarul României reinventează teoria economică: Tăierile vor aduce creștere economică începând cu primăvara anului viitor
Premierul Ilie Bolojan - supranumit si "Primarul Romaniei" - a afirmat, marti seara, ca incepand din primavara anului vi ...
-
Alexandru Nazare anunță că specialiștii americani vor ajuta România generând un val de investitii
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost intr-o vizita in SUA, iar la intoarcerea in țara a explicat ca a incercat ...
-
Explozie politică în Parlament: Se lansează gruparea „Demnitate, Onoare, Curaj" și promite să redea puterea oamenilor!
Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) a anunțat constituirea gruparii parlamentare „Demnitate, Onoare, Curaj", fo ...
-
Mihai Fifor către Bolojan: "Ce v-au făcut românii care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră". Plafonarea prețurilor la alimente, noul front de conflict între PNL și PSD
Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critica dur intenția Guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimentel ...
-
Ministrul Apărării anunță că dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte
Dronele rusesti care vor intra in spatiul aerian al Romaniei vor fi doborate, asa cum au procedat si polonezii, autorita ...
-
Nazare după decizia Moody's privind România: O nouă confirmare a faptului că Guvernul a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară
Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, declara, dupa ce agentia Moody's a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei la " ...
-
Se scumpește iar mâncarea! Preţurile la alimentele de bază nu vor mai fi plafonate. Bolojan a refuzat încă o propunere PSD
În ciuda argumentelor celor de la PSD, premierul Ilie Bolojan a refuzat prelungirea plafonarii prețurilor la alime ...
-
Au început mazilirile în PSD înainte de Congres. „Există posibilitatea reală să nu-și mai revină vreodată"
Au inceput mazilirile in cadrul Partidului Social Democrat inainte de definitivarea conducerii, care e interimara inca d ...
-
Alexandru Nazare la Washington: "Ne propunem să prezentăm oportunitățile de investiții și să consolidăm încrederea partenerilor noștri americani"
Ministrul de Finanțe al Romaniei, Alexandru Nazare, se afla, in perioada 11-13 septembrie 2025, intr-o vizita de lucru l ...
-
PSD a prezentat programul de relansare economică. Rogobete vrea extindea capacităţii de producţie pentru medicamente. Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi
Ministrii PSD au prezentat, joi, intr-o conferinta de presa, principalele masuri de relansare economica propuse pentru f ...
-
Inflația anuală accelerează puternic și ajunge la 9,9% în luna august. Creșteri semnificative de prețuri după liberalizarea pieței de energie și majorarea TVA
Rata anuala a inflatiei in august 2025 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent a fost 9,85%, cele mai mari cre ...
-
S-a prins pana si Lasconi: "Anularea alegerilor a fost o lovitura de stat. Rusii nu aveau nicio treaba!"
Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, spune ca ar fi caștigat turul din noiembrie 2024, in care a aju ...
-
Scandal uriaș pe creditul SAFE! Guvernul Bolojan, acuzat că bagă România în datorii istorice: Nu înțelegem de ce luăm mai mulți bani decât Franța și Italia
Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) cere Guvernului sa nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentu ...
-
Decizia prin care Guvernul Bolojan ar arunca în aer prețurile dacă măsurile de austeritate nu vor avea efect
Analistul economic Adrian Negrescu lanseaza un semnal de alarma privind riscul pe care l-ar avea o noua creștere a TVA. ...
-
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
Exista discutii din ce in ce mai avansate cu privire la masuri de relansare a economiei ce vor intra in pachetul 3 gandi ...
-
Guvernul a desecretizat costurile pentru zborurile charter ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu
Guvernul a facut publice cheltuielile pentru inchirierea avioanelor Tarom folosite de premierii Nicolae Ciuca și Marcel ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu