Drulă vs. Bujduveau: Lupta electorală pentru Bucuresti se poartă pe toate fronturile. De aia, Capitala arata ca după bombardament!

Lupta pentru Primaria Capitalei se poarta cu toate armele. Politice. Partidele apeleaza "pe șest" la oamenii pe care ii au in functii prin institutii ca sa saboteze, sau, dimpotriva, sa faciliteze, un candidat sau altul. Pe nervii bucurestenilor, fireste.

Asa se face ca seful de la Administratia Străzilor s-a trezit sa blocheze acum doua bulevarde importante din buricul târgului. Marian Aurelian Bârgău, de sorginte de la PMP, dar si consilier local la Sectorul 1, a dispus ca sa se inceapa - simultan - lucrarile in Piata Victoriei, la intersectia cu Calea Victoriei, dar si la intrarea in Bulevardul Dacia. Bineinteles, asfaltarile nu le-a facut in vara, cand lumea era in concedii si traficul Capitalei răsufla usurat. Acum s-a gasit, in plina lupta electorală mascată.

Astfel, doua artere principale sunt blocate la ore de varf, in special dimineata, cand bucurestenii isi duc copiii la scoala, sau se grabesc spre locurile de munca. Pur si simplu se sta in trafic cu zecile de minute pentru fiecare suta de metri, intrucat se fac coloane kilometrice. Mai mult, in cartierul Bucurestii Noi, tot de la lucrari publice, se sapa simultan pe zeci de strazi, blocandu-le inca de dimineata cu utilaje. E o loterie sa nimeresti strada care sa nu fie blocata de escavatoare, basculante sau pikamere.

Scopul e simplu de dedus, in lupta politica, Bârgau, de la PMP il sprijina cu tot partidul pe Cătălin Drulă, asa ca interesul e ca bucurestenii sa-l injure pe actualul primar interimar Stelian Bujduveanu, candidat si el, din partea PNL. Bârgău este omul pus și condus de Sebastian Moise fost președinte al PMP Bucuresti, actualmente "rechin" imobiliar pe post de "dezvoltator", care asteapta contracte grase de la Drulă, după ce s-a dedulcit la cele puse la dispozitie de Nicușor Dan.