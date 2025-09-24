O retea ilicită capabilă sa transmită 30 de milioane de mesaje criptate a fost descoperita de Secret Service lângă sediul ONU

Serviciul Secret a găsit și a confiscat o rețea ilicită de echipamente sofisticate în regiunea New York, care era capabilă să oprească rețeaua celulară în timp ce liderii străini se pregăteau să se adune în apropiere pentru Adunarea Generală anuală a ONU, a anunțat agenția marți.

Oficialii au declarat că rețeaua de comunicații anonimă, care includea peste 100.000 de cartele SIM și 300 de servere, ar putea interfera cu serviciile de intervenție în caz de urgență și ar putea fi utilizată pentru a efectua comunicații criptate. Un oficial a declarat că rețeaua era capabilă să trimită 30 de milioane de mesaje text pe minut, în mod anonim. Oficialul a spus că agenția nu a mai văzut niciodată o operațiune atât de extinsă, scrie New York Times.

Nu există informații specifice conform cărora rețeaua, acum destructurată, ar fi reprezentat o amenințare la adresa conferinței în sine, au declarat oficiali ai Serviciului Secret, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta despre o anchetă în curs. Agenția conduce securitatea pentru întâlnirile ONU din această săptămână.

Conferința atrage peste 100 de lideri străini și personalul acestora și a fost descrisă drept Super Bowl-ul jocurilor de spionaj. Amploarea echipamentelor descoperite sugerează că rețeaua ar putea face parte dintr-o operațiune de supraveghere a unei națiuni, au spus experții.

Analiza inițială a datelor de pe unele dintre cartelele SIM a identificat legături cu cel puțin o națiune străină, precum și legături cu infractori deja cunoscuți de oficialii de aplicare a legii din SUA, inclusiv membri ai cartelului, au declarat oficiali ai Serviciului Secret reporterilor luni într-o convorbire care a prezentat anunțul de marți.

„Vom continua să lucrăm pentru identificarea celor responsabili și a intențiilor lor, inclusiv dacă planul lor a fost de a perturba Adunarea Generală a ONU și comunicațiile personalului guvernamental și de urgență în timpul vizitei oficiale a liderilor mondiali în și în jurul orașului New York", a declarat Matt McCool, agentul șef de la biroul din New York al Serviciului Secret, într-o declarație video înregistrată de agenție înainte de anunț.