„Un copil a murit, medicul rămâne în sistem. PUSL cere retragerea dreptului de practică"
Postat la: 18.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat joi o acțiune de protest în fața Ministerului Sănătății și a Colegiului Medicilor din România, după decesul lui Andrei Marius Drăgan, adolescentul de 16 ani care a murit la Spitalul din Târgu Jiu.
Medicul de gardă, Valentin Neagu, care a refuzat să îl opereze pe adolescent, a fost sancționat cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de trei luni. Decizia a stârnit revolta reprezentanților PUSL, care consideră măsura insuficientă și cer retragerea definitivă a dreptului de practică medicală pentru acesta.
„Refuzul lui a ucis. Și care a fost pedeapsa? 10% din salariu, trei luni. Atât a valorat viața lui Andrei pentru sistem. Dreptul lui de a profesa trebuia retras din prima zi", a declarat Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL.
La rândul său, Liviu Negoiță, președintele PUSL București, a afirmat: „Andrei ar fi trăit astăzi dacă medicul își făcea datoria. Ajunge cu indiferența criminală".
Protestatarii au cerut sancțiuni ferme și anchete rapide pentru toți cei implicați, subliniind că sancțiunile simbolice nu mai pot fi acceptate într-un sistem de sănătate unde greșelile se plătesc cu vieți omenești.
