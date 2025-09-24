SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

Mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre au fost livrate României de către Statele Unite. Potrivit ambasadei americane de la București, echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA.

"Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare", a anunțat pe Facebook Ambasada SUA la București. Conform diplomaților americani, echipamentul a fost plătit de către Departamentul de Stat al SUA.

"Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre SUA și România. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure", se mai arată în comunicat.

Sistemele de radar mobile livrate de SUA vor fi folosite și pentru descoperirea dronelor rusești care violează spațiul aerian românesc. Nu mai departe de sâmbătă, 13 septembrie, autoritățile române au emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Alerta a fost emisă după ce Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol, au anunțat atunci autoritățile.