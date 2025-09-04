Liviu Dragnea: "Măsurile luate de Guvern sunt o diversiune. Totul e pentru militarizarea României!"
Postat la: 04.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Liviu Dragnea a analizat măsurile luate de Guvernul Bolojan. Fostul lider PSD crede că totul este o diversiune pentru militarizarea României. Politicianul a vorbit și despre relația dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Dragnea spune că România este o opțiune foarte bună pentru NATO atât datorită infrastructurii, cât și datorită mării. Astfel, țara noastră ar putea să fie în pericol.
„Planul B ce înseamnă? Capul de pod împotriva Rusiei, care a început să fie construit chiar dinainte de 2014, dar începând cu 2014 masiv. 2014 este anul în care s-a dat lovitura de stat în Ucraina, au dat jos un președinte ales. Au recunoscut-o și americanii. Și-au zis că acolo nu se mai poate și atunci hai să pregătim în interiorul NATO capul de pod. Și România s-a dovedit pentru ei că are cea mai bună așezare pentru a fi următorul cap de pod. Mare, infrastructură... Asta pentru România înseamnă un risc uriaș, un risc uriaș. Și atunci asta este pentru mine explicația clară. N-am niciun dubiu că, de fapt, ăsta a fost motivul pentru care s-au anulat alegerile și tot ceea ce s-a întâmplat de la anularea alegerilor. Eu am spus odată, dar cred că am avut dreptate parțial. Nu numai Franța a fost implicată aici. Cred că și Bruxelles-ul și cred că și administrația Biden au fost. Eu cred că barosul principal a fost acolo și pârghia principală a fost acolo, în America. Că au hotărât ei și la cererea lui Macron... Domnule, bun, voi faceți instrumentarul, adică voi folosiți cum știți, dar eu o să fiu cel care coordonează România. Nu e interesant. ", a explicat politicianul.
"Până la urmă m-am gândit de ce ăștia au luat și iau în continuare aceste măsuri nenorocite, aceste pachete, pachete, colete. M-am gândit, că le iau din prostie. Nu e exclus. Din neștiință, din răutate, din dușmănie... Eu cred că au fost îndemnați și încurajați și sunt în continuare încurajați să ia aceste măsuri care să provoace atâtea discuții, atâtea urlete, atâta nemulțumire, atâta dezbateri, încât lumea să nu mai fie atentă la scopul principal, și anume militarizarea României, care începe să se întâmple într-un ritm din ce în ce mai alert.", a spus Dragnea. Fostul lider PSD este convins că Nicușor Dan nu îl dorește pe Ilie Bolojan în funcția de premier. Dragnea crede că este nevoie de un program amplu de guvernare și nu poți să ai încredere în cineva care nu prezintă un astfel de program. Mai mult, premierul nu s-ar pricepe nici la administrație, nici la economie.
„Este nevoie de un program de guvernare mult mai amplu. (...) Dar nu o listă de dorințe și de vrăjeli... În care să le explice, să răspundă la întrebări, să spună că vor face asta. Să arăți și după care să-l faci. Adică programul electoral să fie programul de guvernare. (...) Păi, Bolojan, cât e prim-ministru, rămâne și președinte la PNL, că așa e regula. Ce știu eu e că Nicușor Dan l-ar schimba mâine pe Bolojan. Nu neapărat că vrea el, că nu e după el. Cei care l-au pus îl împing, pentru că se pare că totuși Bolojan e mai Bolojan decât credeau și ei. Adică i s-a spus trebuie să spargi niște farfurii și tu intri în și spargi și vitrinele, și paharele, și tot... Nici ei nu ar vrea ca România să fie atât de distrusă... Bolojan n-are habar de economie, n-are habar nici de administrație. Vorbește el despre reforma administrației locale...", a explicat politicianul.
