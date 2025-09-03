Alexandru Nazare anunță că inspectorii antifraudă au dat peste o rețea uriașă: Schemă complexă de tip "conductă"!

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, are că inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș. Este vorba despre o rețea care vindea mașini second hand, iar prejudiciul adus statului este de peste 90 de milioane de lei, printr-o schemă de tip "conductă".

"ANAF: Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF, în colaborare cu procurorii DNA, au descoperit un prejudiciu uriaș - de peste 90 mil. lei - într-o schemă complexă de fraudă cu mașini second-hand.

Rețeaua de tip "conductă" folosea un lanț de firme interconectate pentru a cumpăra mașini din UE și a le revinde, ocolind plata TVA. O astfel de practică distorsionează piața și pune în dificultate firmele legitime, care respectă legea.

Acțiunea s-a desfǎşurat în 17 locații din orașe precum Galați, Iași, Cluj, Brașov ș.a. şi subliniazǎ un mesaj clar: nu există toleranță pentru frauda fiscală.

Felicit echipele implicate pentru profesionalism și determinarea de a demasca această fraudă.

Cu toate sincopele şi reglajele interne pe care încǎ le are de rezolvat, mandatul ANAF este unul clar: sǎ îşi facǎ treaba, oricât de tare ar fi zgomotul din spațiul public şi unele încercǎri de deturnare a atenției de la adevǎratele probleme.", scrie Alexandru Nazare.