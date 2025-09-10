S-a prins pana si Lasconi: "Anularea alegerilor a fost o lovitura de stat. Rusii nu aveau nicio treaba!"

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, spune că ar fi câștigat turul din noiembrie 2024, în care a ajuns în finala prezidențială cu Călin Georgescu.

Elena Lasconi a afirmat în emisiunea „Ai Aflat" cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, că este convinsă că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 dacă procesul electoral nu ar fi fost anulat.

Invitată joi la emisiunea „Ai Aflat" cu Ionuț Cristache, prezentată de Gândul, Elena Lasconi a făcut o retrospectivă asupra evenimentelor care au avut loc în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui României.

La data de 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a România a decis anularea întregului proces electoral, inclusiv rezultatele primului tur, care s-a desfășurat pe 24 noiembrie 2024, invocând ingerințe externe care aveau o presupusă legătură cu candidatul la președinția țării, Călin Georgescu, scrie Mediafax.

Elena Lasconi, care în urma turului întâi din campania prezidențială de anul trecut a ajuns pe locul doi în sondaje, a declarat în emisiunea „Ai Aflat" că a trecut peste resentimentele și atacurile din campanie, spunând că nu mai are intenția de a candida în viitor.

Fosta candidată a adăugat că și-a asumat competiția „din suflet" și că este convinsă că ar fi câștigat scrutinul dacă acesta nu ar fi fost anulat.

„Nu am orgolii, nu mai sunt supărată pe nimeni. Poate că nu mi-a fost greu să primesc atâtea lovituri în acea perioadă și văd că continuă, deși eu nu mai am niciun interes să candidez nicăieri. Dar știu că am făcut-o din suflet și știu că aș fi câștigat alegerile prezidențiale, dar istoria ne va arăta că alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii, ci s-au anulat pentru că încurcam grozav sistemul", a declarat Elena Lasconi.