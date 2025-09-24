Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Care sunt cauzele și cât costă un plin

Prețul petrolului scade pe piețele internaționale, însă la pompele din România carburanții continuă să se scumpească. După trei majorări consecutive, de câte 4 bani fiecare, litrul de benzină costă acum în medie 7,56 lei, iar litrul de motorină a ajuns la 7,76 lei.

Comparativ cu alte state europene, șoferii români plătesc mai mult decât în Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg sau Cipru. Explicația? Accize mai mari, cote de TVA crescute și marje comerciale ajustate de companii, susțin specialiștii din energie.

Un rezervor de 50 de litri de benzină ajunge la 378 de lei, iar unul de motorină la 382 de lei - cu aproximativ 6 lei mai mult decât la începutul lunii. Pentru șoferii care folosesc zilnic mașina, impactul este semnificativ.

Adrian, șofer de ride-sharing, spune că doar pe combustibil cheltuie peste 3.000 de lei lunar: „Cred că este o diferență de câteva sute de lei, undeva la vreo 200 de lei. Este o diferență destul de mare. Cred că cineva care face 10 kilometri până la muncă și înapoi zi de zi, nu cred că este o gaură mare în buzunar, dar la mine este undeva la 1.500 de kilometri pe săptămână. Se simte destul de mult".

Un alt șofer, Ion, a adăugat: „Pierzi timpul de acasă, cam asta e. Mai fac și altceva, adică ăsta e al doilea serviciu, nu e primul. Dacă ar fi primul, ar fi greu. Cred că pentru colegii care trăiesc doar din asta, chiar trag. Pe plan internațional, țițeiul și-a păstrat costul".

Experții susțin că aceste majorări sunt cauzate de politica fiecărei companii și de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern.

„Din politica de preț a comercianților, pentru că ei pot să își mai ajusteze anumite marje dacă au anumite cheltuieli suplimentare la transport, în special la distribuție, pe segmentul lor. Deci nu vine din zona internațională, adică nu mai vedem prețuri de 80 sau 90 de dolari pe baril, între 60 și 70 e chiar jumătatea de aur", a spus Eugenia Gusilov, expert energie.

Potrivit cargopedia.ro, la data de 22 septembrie 2025, prețurile medii la carburanți în România sunt:

Benzină (Euro 95): 1,485 euro / 7,54 lei per litru

Motorină: 1,529 euro / 7,76 lei per litru

GPL: 0,718 euro / 3,64 lei per litru

Prin comparație, în alte țări europene prețurile sunt mai mici:

Bulgaria: benzină 6,24 lei, motorină 6,13 lei

Polonia: benzină 6,92 lei, motorină 7,02 lei

Spania: benzină 7,48 lei, motorină 7,11 lei

Luxemburg: benzină 7,57 lei, motorină 7,23 lei

Cipru: benzină 6,86 lei, motorină 7,32 lei

Astfel, România a ajuns să aibă prețuri similare cu state vest-europene precum Austria sau Germania și mai ridicate decât în unele țări vecine.

Cele mai mici prețuri: Rusia (3,27 lei/l benzină), Belarus (3,30 lei/l), Turcia (5,51 lei/l).

Cele mai mari prețuri: Islanda (10,71 lei/l benzină), Olanda (9,90 lei/l), Danemarca (9,85 lei/l).