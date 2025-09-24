Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Care sunt cauzele și cât costă un plin
Postat la: 24.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Prețul petrolului scade pe piețele internaționale, însă la pompele din România carburanții continuă să se scumpească. După trei majorări consecutive, de câte 4 bani fiecare, litrul de benzină costă acum în medie 7,56 lei, iar litrul de motorină a ajuns la 7,76 lei.
Comparativ cu alte state europene, șoferii români plătesc mai mult decât în Polonia, Spania, Suedia, Bulgaria, Luxemburg sau Cipru. Explicația? Accize mai mari, cote de TVA crescute și marje comerciale ajustate de companii, susțin specialiștii din energie.
Un rezervor de 50 de litri de benzină ajunge la 378 de lei, iar unul de motorină la 382 de lei - cu aproximativ 6 lei mai mult decât la începutul lunii. Pentru șoferii care folosesc zilnic mașina, impactul este semnificativ.
Adrian, șofer de ride-sharing, spune că doar pe combustibil cheltuie peste 3.000 de lei lunar: „Cred că este o diferență de câteva sute de lei, undeva la vreo 200 de lei. Este o diferență destul de mare. Cred că cineva care face 10 kilometri până la muncă și înapoi zi de zi, nu cred că este o gaură mare în buzunar, dar la mine este undeva la 1.500 de kilometri pe săptămână. Se simte destul de mult".
Un alt șofer, Ion, a adăugat: „Pierzi timpul de acasă, cam asta e. Mai fac și altceva, adică ăsta e al doilea serviciu, nu e primul. Dacă ar fi primul, ar fi greu. Cred că pentru colegii care trăiesc doar din asta, chiar trag. Pe plan internațional, țițeiul și-a păstrat costul".
Experții susțin că aceste majorări sunt cauzate de politica fiecărei companii și de măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern.
„Din politica de preț a comercianților, pentru că ei pot să își mai ajusteze anumite marje dacă au anumite cheltuieli suplimentare la transport, în special la distribuție, pe segmentul lor. Deci nu vine din zona internațională, adică nu mai vedem prețuri de 80 sau 90 de dolari pe baril, între 60 și 70 e chiar jumătatea de aur", a spus Eugenia Gusilov, expert energie.
Potrivit cargopedia.ro, la data de 22 septembrie 2025, prețurile medii la carburanți în România sunt:
Benzină (Euro 95): 1,485 euro / 7,54 lei per litru
Motorină: 1,529 euro / 7,76 lei per litru
GPL: 0,718 euro / 3,64 lei per litru
Prin comparație, în alte țări europene prețurile sunt mai mici:
Bulgaria: benzină 6,24 lei, motorină 6,13 lei
Polonia: benzină 6,92 lei, motorină 7,02 lei
Spania: benzină 7,48 lei, motorină 7,11 lei
Luxemburg: benzină 7,57 lei, motorină 7,23 lei
Cipru: benzină 6,86 lei, motorină 7,32 lei
Astfel, România a ajuns să aibă prețuri similare cu state vest-europene precum Austria sau Germania și mai ridicate decât în unele țări vecine.
Cele mai mici prețuri: Rusia (3,27 lei/l benzină), Belarus (3,30 lei/l), Turcia (5,51 lei/l).
Cele mai mari prețuri: Islanda (10,71 lei/l benzină), Olanda (9,90 lei/l), Danemarca (9,85 lei/l).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre
Mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Marii Negre au fost livrate Romaniei de catre Statele Unite. Potr ...
-
AI se face că lucrează. In loc sa crească eficiența la locul de muncă generează continut lipsit de utilitate dar frumos ambalat
Un nou studiu realizat de Stanford University și BetterUp arata ca adoptarea inteligenței artificiale la locul de munca ...
-
O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
Fosta șefa a Serviciului Autorizari in Directia Generala a Vamilor, Irina Tanase, implicata in dosarul Murfatlar și scap ...
-
Racheta ucraineană Flamingo care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi"
Fire Point, o companie ucraineana, produce in serie racheta de croaziera FP-5 Flamingo, o racheta cu cost redus și impac ...
-
O retea ilicită capabilă sa transmită 30 de milioane de mesaje criptate a fost descoperita de Secret Service lângă sediul ONU
Serviciul Secret a gasit și a confiscat o rețea ilicita de echipamente sofisticate in regiunea New York, care era capabi ...
-
Un bolnav de cancer este ținut în viață prin hotărâri judecătorești în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
Recent, cazul unui pacientul oncologic a facut titluri de presa dupa suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordo ...
-
O ciupercă extrem de periculoasă se răspândește în toată Europa: Este mortală și aproape imposibil de tratat cu medicamente
O ciuperca periculoasa, Candidozyma auris, face ravagii in spitalele din peste 40 de țari. Un nou studiu european privin ...
-
Scenariu de film - Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului: "Îl iert și nu vreau să moară
Will Berry avea 11 ani cand mama lui, Margaret Parrish Berry, a fost impușcata in cap in timpul unui jaf la benzinaria u ...
-
Afaceriștii grei din UE au făcut presiuni: Legea care interzice produse din zone desfrișate ilegal se amână iar
Afaceriștii grei din Uniunea Europeana au facut iar presiuni, așa ca legea care interzice produsele din zone care sunt d ...
-
Cum să găsești drumul către casă în Calea Lactee. Harta publicată de NASA
Casa noastra nu este doar Pamantul, ci și Soarele, o stea galbena modesta ascunsa in vasta intindere a Caii Lactee. Gala ...
-
Moment hilar: Emmanuel Macron a rămas blocat pe o stradă din New York și l-a sunat pe Donald Trump ca să scape de politie
Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe liderul SUA, Donald Trump pentru a-l anunța ca este blocat pe o strada ...
-
Firmele de ride-sharing au fentat ANAF cu sute de milioane. Reacția lui Alexandru Nazare după ce s-a descoperit o fraudă uriașă
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți ca inspectorii ANAF au descoperit o schema complexa de evaziune fi ...
-
De la 1 octombrie 2025 începe radierea mașinilor din oficiu daca au ITP expirat mai mult de 3 ani. Alte situații de scoatere automata din circulație
Începand cu octombrie 2025, procesul de radiere din oficiu a unui vehicul devine o procedura administrativa esenți ...
-
Isărescu despre eliminarea cash-ului și trecerea la bani digitali: "Ne termină rușii, ne blochează în trei zile!"
Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat despre procesul de introducere a unui euro digital si a subliniat ca acesta n ...
-
O companie ucraineană așteaptă aprobările pentru exploatarea resurselor naturale valoroase din România!
Coal Energy, una dintre cele mai mari companii producatoare de carbune din Ucraina inainte de razboiul cu Rusia, și-a ex ...
-
Haosul izbucnește odată cu debutul „ministrului" generat de AI în parlamentul albanez
Deputații din opoziție au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției dupa discursul unui bot recent adaugat in cabi ...
-
Evreii se adună în Ucraina pentru pelerinajul de Rosh Hashanah în inima vechiului tinut al khazarilor
Mii de evrei ortodocși s-au adunat luni in orașul ucrainean Uman pentru sarbatorirea Rosh Hashanah, in ciuda avertisment ...
-
China ordonă închiderea școlilor și a întreprinderilor în 10 orașe, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie
China a ordonat inchiderea școlilor și a intreprinderilor in cel puțin 10 orașe, inainte ca super-taifunul Ragasa sa lov ...
-
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Expedițiile de marfa ale Chinei, in afara Statelor Unite, au crescut puternic in acest an, iar țarile afectate de afluxu ...
-
Omenirea se pregătește pentru cea mai lungă eclipsă a secolului XXI, anunță NASA: când va avea loc și de unde va putea fi observată
NASA a confirmat ca eclipsa totala de soare va depași durata obișnuita a eclipselor solare totale in 2027. Aceasta va fi ...
-
Un mit fascinant despre piramide a fost spulberat de către cercetători
Multa vreme, filmele și jocurile video au intreținut ideea ca mormintele faraonilor ar fi fost pline de capcane mortale, ...
-
Tucker Carlson acuzat că insinuează că Israelul l-a ucis pe Charlie Kirk - Paralelă cu moartea lui Iisus
Comentatorul conservator Tucker Carlson a relatat ieri povestea morții lui Isus la inmormantarea activistului Charlie Ki ...
-
Plan terorist în România: columbianul care trebuia să arunce în aer obiective strategice, trimis la închisoare. De ce nu a reușit atentatul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni condamnarea definitiva la șase ani de inchisoare a cetațeanului c ...
-
Donald Trump anunță că paracetamolul administrat în timpul sarcinii conduce la autism la noul născut. Big Pharma il contrazice si intrerupe transmisia de la Casa Albă
Presedintele Donald Trump a anuntat luni ca Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente va informa medicii ca utili ...
-
China urmează să prezinte omenirii un plan de mare amploare: Se poziționează drept principalul luptător
China, cel mai mare poluator din lume pregatește un nou plan de reducere a emisiilor, consolidandu-și rolul de aparator ...
-
Alertă medicală: Virusul Matrioșka stă ascuns într-o ciupercă mortală și face bolile imposibil de tratat
Un „virus ascuns" in interiorul unei ciuperci patogene poate transforma o infecție banala intr-una mortala. Cercet ...
-
Lovitură dură dată de DIICOT: Rețea de pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, destructurată - infractori din mai multe județe
Procurorii DIICOT au reținut, intre 15 și 19 septembrie, 11 persoane cu varste intre 16 și 54 de ani in șapte dosare pen ...
-
Scene incredibile: Doi copii de 13 ani au făcut sex în școală la Timișoara și s-au filmat
Inspectoratul Scolar Judetean Timis a solicitat desfasurarea unui control la Scoala Gimnaziala 30 din Timisoara, dupa ce ...
-
Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns
YangWang U9 Extreme a doborat recordul deținut pana acum de Bugatti pentru cea mai rapida mașina de serie din lume. Noua ...
-
Alzheimer: Cât de departe au ajuns cercetătorii în căutarea unui leac pentru cumplita boală a secolului
Dupa zeci de ani de cercetari fara succes, doua noi medicamente și un test de sange inovator au dat recent speranța paci ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu