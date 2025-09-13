Mihai Fifor către Bolojan: "Ce v-au făcut românii care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră". Plafonarea prețurilor la alimente, noul front de conflict între PNL și PSD

Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, critică dur intenția Guvernului de a elimina plafonarea prețurilor la alimentele de bază, acuzând PNL că pune în pericol puterea de cumpărare a românilor. „Le-ați tăiat din venituri, le-ați majorat taxele, îi amenințați zilnic cu concedieri. Iar acum veniți cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, în condițiile în care oamenii abia își duc traiul de pe o zi pe alta", susține Fifor.

„Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați tăiat din venituri, le-ați majorat taxele, îi amenințați zilnic cu concedieri. Iar acum veniți cu o nouă lovitură: eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, în condițiile în care oamenii abia își duc traiul de pe o zi pe alta.

Am verificat lucrurile cu colegii mei care au participat la ședințele Coaliției: nu există nicio decizie a Coaliției privind eliminarea plafonării. Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat. În schimb, ministrul Agriculturii, colegul nostru Florin Barbu, a susținut în Guvern, în mod explicit, menținerea plafonării.

Cu toate acestea, am văzut cum, pentru unii, contează mai mult orgoliul de a avea dreptate decât realitatea. Doamna Dogioiu se grăbește să anunțe „decizii" inexistente, doar pentru a hrăni această vanitate. Însă adevărul rămâne unul singur: românii au nevoie de protecție reală, nu de jocuri de imagine.

În condițiile unei inflații care rămâne aproape de 10%, menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază nu este doar o măsură socială, ci o măsură de bun-simț. Ea înseamnă coșuri de cumpărături mai suportabile, mai puțină presiune pe bugetul fiecărei familii, un strop de stabilitate într-o perioadă de haos și incertitudine economică."