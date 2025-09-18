Fostul premier Călin Popescu Tăriceanu avertizează asupra tensiunilor din coaliție. Ce spune despre alegerile anticipate
18.09.2025
Călin Popescu Tăriceanu, fost prim-ministru al României, avertizează asupra tensiunilor din actuala coaliție de guvernare și subliniază că fără compromis și dialog real între partide nu poate exista stabilitate politică.
El respinge ideea alegerilor anticipate, considerând că atât guvernul, cât și președintele se află abia la început de mandat, și atrage atenția că politica nu poate fi redusă la simple chestiuni administrative, ci presupune și capacitatea de a construi parteneriate prin flexibilitate și negociere.
„Nu cred că sunt posibile alegeri anticipate și nici nu știu dacă ar fi utile, în momentul de față, declanșarea unor alegeri anticipate. Guvernul are câteva luni de existență, președintele la fel. Nu, nu cred, dar nu știu de ce, cred că se face cam prea multă administrație în guvern și prea puțină politică. Eu nu știu cum decurg reuniunile politice ale coaliției. Eu pot să vă spun că, când eram prim-ministru, făceam inclusiv reuniuni de dimineață, mic dejun de lucru, care nu aveau o agendă de aprobat a unor hotărâri de guvern. Aveam o agendă de discuții, fără îndoială. Nu ne duceam acolo să schimbăm banalități între noi, încercam să construim o relație în cadrul coaliției care să ajute. Aici eu văd foarte multe fricțiuni și, până la urmă, politica este și arta compromisului.", a spus Tăriceanu, la emisiunea lui Marius Tucă, de la Gândul.ro.
Acesta atrage atenția că partidele din coaliție și, mai ales, premierul trebuie să arate mai multă flexibilitate.
„Există și PSD-ul, dar PSD-ul văd că este pus la colț. Trump are o vorbă foarte simpatică. Zice că, ca să dansezi tango, trebuie două persoane. Aici trebuie și premierul, eu aș fi de părere să arate o anumită, nu flexibilitate, adică nu înseamnă neapărat „cedez, nu mai vreau aia, nu mai fac aia", cu toate că am promis sau vreau să le fac. Nu, dar îi fac parteneri la decizie și PSD-ul trebuie să înțeleagă același lucru. Pentru că să știți că, dacă o să arate tot timpul „PNL-ul și USR-ul fac front împotriva noastră", și? Trebuie puțin rotunjite colțurile. Adevărul absolut nu-l deține nicio parte. Nici prim-ministrul nu deține adevărul, nici PSD-ul, sau USR-ul, sau PNL-ul. E o mecanică complicată. Așa cum spuneam, până la urmă, politica este și arta compromisului în sensul bun. Hai să ajungem la numitorul comun. Asta înseamnă compromis în momentul de față", a mai spus Tăriceanu.
