Racheta ucraineană Flamingo care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi"

Fire Point, o companie ucraineană, produce în serie racheta de croazieră FP-5 Flamingo, o rachetă cu cost redus și impact ridicat, la o rată de două pe zi, cu planuri de expansiune rapidă. Unul dintre principalele motive pentru care racheta este atât de accesibilă este utilizarea unei componente surprinzătoare, dar abundente: „motorul cu reacție expirat pe care Fire Point l-a scos dintr-o groapă de gunoi", potrivit directorului tehnic Irina Tereh.

Racheta este propulsată de un motor turbofan Ivchenko AI-25TL „expirat", un motor proiectat inițial pentru avionul de antrenament Aero L-39. AI-25TL este considerat „învechit" pentru avioanele cu pilot, dar durata sa de viață operațională - chiar dacă este de doar „10 ore de funcționare în condiții de siguranță" - este mai mult decât suficientă pentru misiunea de unică folosință a rachetei Flamingo. Fire Point preia motoare uzate, le recondiționează minim și le instalează în rachete. „Există mii de astfel de motoare și le-am cumpărat în avans pentru a avea un stoc înainte de a ne extinde", a mai spus Tereh.

Flamingo este o armă formidabilă, care zboară la joasă altitudine și cu viteză mare și utilizează ghidarea inerțială pentru a trece de bruiajul rusesc. Ea transportă o ogivă de 1.150 de kg, care este o „ogivă ieftină bazată pe vechile bombe gravitaționale". Această combinație de componente recuperate și refolosite permite ca Flamingo să coste mult mai puțin de 1 milion de dolari, o adevărată afacere în comparație cu o rachetă rusească Kh-101 sau americană Tomahawk.

Privind spre viitor, Fire Point abordează problema aprovizionării limitate cu aceste motoare recuperate. „Trebuie să ne gândim la ziua de mâine", a remarcat Tereh, explicând că firma construiește deja o nouă fabrică pentru a produce motorul în sine. În plus, Fire Point ia măsuri pentru a reduce riscul bombardamentelor rusești prin descentralizarea producției, inclusiv un acord pentru producerea de combustibil pentru rachete în Danemarca.

Actualul blocaj nu este producția, ci mai degrabă capacitatea de lansare, deoarece forțele ucrainene sunt prudente în ceea ce privește gruparea rachetelor, care sunt lansate de pe camioane de tip civil, pentru a evita contraatacul. Primul atac confirmat a avut loc pe 30 august.