Racheta ucraineană Flamingo care devastează rafinăriile din Rusia are un motor extras „dintr-o groapă de gunoi"
Postat la: 24.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Fire Point, o companie ucraineană, produce în serie racheta de croazieră FP-5 Flamingo, o rachetă cu cost redus și impact ridicat, la o rată de două pe zi, cu planuri de expansiune rapidă. Unul dintre principalele motive pentru care racheta este atât de accesibilă este utilizarea unei componente surprinzătoare, dar abundente: „motorul cu reacție expirat pe care Fire Point l-a scos dintr-o groapă de gunoi", potrivit directorului tehnic Irina Tereh.
Racheta este propulsată de un motor turbofan Ivchenko AI-25TL „expirat", un motor proiectat inițial pentru avionul de antrenament Aero L-39. AI-25TL este considerat „învechit" pentru avioanele cu pilot, dar durata sa de viață operațională - chiar dacă este de doar „10 ore de funcționare în condiții de siguranță" - este mai mult decât suficientă pentru misiunea de unică folosință a rachetei Flamingo. Fire Point preia motoare uzate, le recondiționează minim și le instalează în rachete. „Există mii de astfel de motoare și le-am cumpărat în avans pentru a avea un stoc înainte de a ne extinde", a mai spus Tereh.
Flamingo este o armă formidabilă, care zboară la joasă altitudine și cu viteză mare și utilizează ghidarea inerțială pentru a trece de bruiajul rusesc. Ea transportă o ogivă de 1.150 de kg, care este o „ogivă ieftină bazată pe vechile bombe gravitaționale". Această combinație de componente recuperate și refolosite permite ca Flamingo să coste mult mai puțin de 1 milion de dolari, o adevărată afacere în comparație cu o rachetă rusească Kh-101 sau americană Tomahawk.
Privind spre viitor, Fire Point abordează problema aprovizionării limitate cu aceste motoare recuperate. „Trebuie să ne gândim la ziua de mâine", a remarcat Tereh, explicând că firma construiește deja o nouă fabrică pentru a produce motorul în sine. În plus, Fire Point ia măsuri pentru a reduce riscul bombardamentelor rusești prin descentralizarea producției, inclusiv un acord pentru producerea de combustibil pentru rachete în Danemarca.
Actualul blocaj nu este producția, ci mai degrabă capacitatea de lansare, deoarece forțele ucrainene sunt prudente în ceea ce privește gruparea rachetelor, care sunt lansate de pe camioane de tip civil, pentru a evita contraatacul. Primul atac confirmat a avut loc pe 30 august.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
O retea ilicită capabilă sa transmită 30 de milioane de mesaje criptate a fost descoperita de Secret Service lângă sediul ONU
Serviciul Secret a gasit și a confiscat o rețea ilicita de echipamente sofisticate in regiunea New York, care era capabi ...
-
Un bolnav de cancer este ținut în viață prin hotărâri judecătorești în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
Recent, cazul unui pacientul oncologic a facut titluri de presa dupa suspendarea, pe 11 septembrie, a unui dosar de ordo ...
-
O ciupercă extrem de periculoasă se răspândește în toată Europa: Este mortală și aproape imposibil de tratat cu medicamente
O ciuperca periculoasa, Candidozyma auris, face ravagii in spitalele din peste 40 de țari. Un nou studiu european privin ...
-
Scenariu de film - Fiul unei femei ucise cere oprirea execuției criminalului: "Îl iert și nu vreau să moară
Will Berry avea 11 ani cand mama lui, Margaret Parrish Berry, a fost impușcata in cap in timpul unui jaf la benzinaria u ...
-
Afaceriștii grei din UE au făcut presiuni: Legea care interzice produse din zone desfrișate ilegal se amână iar
Afaceriștii grei din Uniunea Europeana au facut iar presiuni, așa ca legea care interzice produsele din zone care sunt d ...
-
Cum să găsești drumul către casă în Calea Lactee. Harta publicată de NASA
Casa noastra nu este doar Pamantul, ci și Soarele, o stea galbena modesta ascunsa in vasta intindere a Caii Lactee. Gala ...
-
Moment hilar: Emmanuel Macron a rămas blocat pe o stradă din New York și l-a sunat pe Donald Trump ca să scape de politie
Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat pe liderul SUA, Donald Trump pentru a-l anunța ca este blocat pe o strada ...
-
Firmele de ride-sharing au fentat ANAF cu sute de milioane. Reacția lui Alexandru Nazare după ce s-a descoperit o fraudă uriașă
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat marți ca inspectorii ANAF au descoperit o schema complexa de evaziune fi ...
-
De la 1 octombrie 2025 începe radierea mașinilor din oficiu daca au ITP expirat mai mult de 3 ani. Alte situații de scoatere automata din circulație
Începand cu octombrie 2025, procesul de radiere din oficiu a unui vehicul devine o procedura administrativa esenți ...
-
Isărescu despre eliminarea cash-ului și trecerea la bani digitali: "Ne termină rușii, ne blochează în trei zile!"
Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat despre procesul de introducere a unui euro digital si a subliniat ca acesta n ...
-
O companie ucraineană așteaptă aprobările pentru exploatarea resurselor naturale valoroase din România!
Coal Energy, una dintre cele mai mari companii producatoare de carbune din Ucraina inainte de razboiul cu Rusia, și-a ex ...
-
Haosul izbucnește odată cu debutul „ministrului" generat de AI în parlamentul albanez
Deputații din opoziție au aruncat cu sticle și exemplare ale constituției dupa discursul unui bot recent adaugat in cabi ...
-
Evreii se adună în Ucraina pentru pelerinajul de Rosh Hashanah în inima vechiului tinut al khazarilor
Mii de evrei ortodocși s-au adunat luni in orașul ucrainean Uman pentru sarbatorirea Rosh Hashanah, in ciuda avertisment ...
-
China ordonă închiderea școlilor și a întreprinderilor în 10 orașe, pe măsură ce super-taifunul Ragasa se apropie
China a ordonat inchiderea școlilor și a intreprinderilor in cel puțin 10 orașe, inainte ca super-taifunul Ragasa sa lov ...
-
Lovitură pentru Trump. China o duce mai bine decât înainte de tarife: Record de exporturi pentru Beijing
Expedițiile de marfa ale Chinei, in afara Statelor Unite, au crescut puternic in acest an, iar țarile afectate de afluxu ...
-
Omenirea se pregătește pentru cea mai lungă eclipsă a secolului XXI, anunță NASA: când va avea loc și de unde va putea fi observată
NASA a confirmat ca eclipsa totala de soare va depași durata obișnuita a eclipselor solare totale in 2027. Aceasta va fi ...
-
Un mit fascinant despre piramide a fost spulberat de către cercetători
Multa vreme, filmele și jocurile video au intreținut ideea ca mormintele faraonilor ar fi fost pline de capcane mortale, ...
-
Tucker Carlson acuzat că insinuează că Israelul l-a ucis pe Charlie Kirk - Paralelă cu moartea lui Iisus
Comentatorul conservator Tucker Carlson a relatat ieri povestea morții lui Isus la inmormantarea activistului Charlie Ki ...
-
Plan terorist în România: columbianul care trebuia să arunce în aer obiective strategice, trimis la închisoare. De ce nu a reușit atentatul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni condamnarea definitiva la șase ani de inchisoare a cetațeanului c ...
-
Donald Trump anunță că paracetamolul administrat în timpul sarcinii conduce la autism la noul născut. Big Pharma il contrazice si intrerupe transmisia de la Casa Albă
Presedintele Donald Trump a anuntat luni ca Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente va informa medicii ca utili ...
-
China urmează să prezinte omenirii un plan de mare amploare: Se poziționează drept principalul luptător
China, cel mai mare poluator din lume pregatește un nou plan de reducere a emisiilor, consolidandu-și rolul de aparator ...
-
Alertă medicală: Virusul Matrioșka stă ascuns într-o ciupercă mortală și face bolile imposibil de tratat
Un „virus ascuns" in interiorul unei ciuperci patogene poate transforma o infecție banala intr-una mortala. Cercet ...
-
Lovitură dură dată de DIICOT: Rețea de pornografie infantilă, trafic de minori și șantaj, destructurată - infractori din mai multe județe
Procurorii DIICOT au reținut, intre 15 și 19 septembrie, 11 persoane cu varste intre 16 și 54 de ani in șapte dosare pen ...
-
Scene incredibile: Doi copii de 13 ani au făcut sex în școală la Timișoara și s-au filmat
Inspectoratul Scolar Judetean Timis a solicitat desfasurarea unui control la Scoala Gimnaziala 30 din Timisoara, dupa ce ...
-
Chinezii de la BYD au oficial cea mai rapidă mașină din lume. Au întrecut Bugatti Chiron. Care este viteza incredibilă la care a ajuns
YangWang U9 Extreme a doborat recordul deținut pana acum de Bugatti pentru cea mai rapida mașina de serie din lume. Noua ...
-
Alzheimer: Cât de departe au ajuns cercetătorii în căutarea unui leac pentru cumplita boală a secolului
Dupa zeci de ani de cercetari fara succes, doua noi medicamente și un test de sange inovator au dat recent speranța paci ...
-
Un expert în cititul pe buze dezvăluie ce au discutat in secret Elon Musk și Donald Trump la ceremonia de omagiere a lui Charlie Kirk
Donald Trump si Elon Musk au vorbit si si-au dat mana duminica, in marja ceremoniei de omagiere a lui Charlie Kirk in Ar ...
-
Presa greacă: România a trecut de la "exodul medicilor" la "reîntoarcereaa medicilor"
Ani intregi, Romania a fost „furnizorul" de medici in Europa. Mii de profesioniști din domeniul sanatații au migra ...
-
Cercetătorii anunță că o gaură neagră ar putea exploda în următorii 10 ani. Fenomenul poate dezvălui fundamentele Universului
O echipa de astronomi de la Universitatea din Massachusetts avertizeaza ca un fenomen cosmic extraordinar ar putea fi vi ...
-
Mesaje anonime de amenințare au alertat Politia: "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar apoi mă voi sinucide"
Autoritațile au declanșat verificari in mai multe școli și unitați medicale din București dupa ce pe adresele oficiale a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu