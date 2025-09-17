Alexandru Nazare anunță că specialiștii americani vor ajuta România generând un val de investitii

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost într-o vizită în SUA, iar la întoarcerea în țară a explicat că a încercat să aibă contact cu tot ce înseamnă lideri ai lumii financiare americane. Nazare a explicat că a discutat și la Departamentul de Comerț, iar americanii ne vor ajuta să dezvoltăm proiecte în Parteneriat Public Privat, ceea ce va genera un nou val de investiții în țara noastră. În trecut s-a vorbit foarte mult ca Autostrada Comarnic-Brașov să fie realizată în Parteneriat Public Privat, dar situația nu evoluează, iar autostrada nu poate fi prinsă nici în finanțarea din fonduri europene pentru că este mult prea scumpă.

"Cred ca e o inițiativă foarte bună, pentru că era momentul să reînnoim aceste relații la cel mai înalt nivel din Guvern. E adevărat că începând cu sfârșitul anului trecut nu au mai fost astfel de vizite la Washington. Din punctul nostru de vedere, al Ministerului de Finanțe, am încercat să atingem tot ce înseamnă sector financiar bancar. Am avut întâlniri cu (reprezentanți ai) JP Morgan, Bank of America, City, cu tot ce înseamnă instituție importantă, partener important al nostru, dar și cu Departamentul de Comerț, cu care am discutat, bineînțeles, chestiuni legate de sprijinirea investițiilor străine, creșterea atractivității României pentru atragerea de investiții și, bineînțeles, asistența Departamentului de Comerț pentru aceste chestiuni, inclusiv pentru proiecte in parteneriat public-privat, PPP.

Ce pot să vă spun e că sunt într-o relație cu Departamentul de Comerț de foarte mult timp. Primele vizite la Washington, la Departamentul de Comerț, le-am făcut în anii 2009 - 2010. Am menținut această relație inclusiv în momentul în care am fost parlamentar, în anii trecuți și, ca atare, există o relație foarte bună construită la nivelul Departamentului, mai ales la nivelul programului pentru dezvoltarea dreptului comercial, unde sunt specialiști extrem de buni care au construit proiecte de investiții, care (...) au făcut astfel de proiecte în Statele Unite.

Pe baza discuțiilor deja demarate, sunt optimist că în următoarea perioadă vom avea astfel de specialiști la București, în Ministerul de Finanțe, să construim proiecte împreună, să analizăm portofoliul de investiții în PPP al României împreună și, bineînțeles, să creștem atractivitatea României pentru investiții. Și dacă tot vorbim de Departamentul de Comerț, bineînțeles că investițiile americane vor fi, prin această legătură.

Aș spune că suntem în situația în care nu mai putem aștepta investitorii să vină. Trebuie să mergem să fim cât mai proactivi și să prezentăm oferta de investiții a României peste tot, pentru că există o competiție extrem de importantă pentru atragerea de investiții, iar aceste proiecte în care un investitor vine, construiește o fabrică, aduce locuri de muncă, generează venituri, sunt extrem de importante, mai ales în perioada pe care o parcurgem astăzi", a declarat ministrul Finanțelor, la Antena 3 CNN.