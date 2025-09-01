Vrea neapărat sa ne bage-n război! Ursula von der Leyen: Europa elaborează planuri precise pentru a desfășura trupe în Ucraina. Nicușor Dan e de acord

Europa elaborează „planuri destul de precise" pentru desfășurarea de trupe multinaționale în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict care vor beneficia de sprijinul capacităților SUA, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a făcut aceste declarații într-un interviu acordat Financial Times publicat duminică.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a măsurilor de sprijin", a declarat von der Leyen, adăugând că „acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri". Desfășurarea va include potențial zeci de mii de soldați europeni, susținuți de asistența SUA, inclusiv sisteme de control și comandă și resurse de informații și supraveghere, se arată în raport, adăugând că acest acord a fost convenit la o întâlnire între președintele SUA Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni de rang înalt, luna trecută.

Liderii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen, sunt așteptați să se reunească joi la Paris, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron, pentru a continua discuțiile la nivel înalt privind Ucraina, a anunțat FT, citând trei diplomați informați cu privire la aceste planuri.

Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat angajamentul țării de a sprijini Nicușor Dan în contextul războiului cu Rusia, subliniind că acest lucru ține și de securitatea României. Într-o intervenție la Pro TV Chișinău, Dan a enumerat principalele forme de ajutor oferite de România: găzduirea multor refugiați ucraineni în special în prima fază a conflictului, furnizarea de echipament militar și transformarea țării într-un hub pentru ajutorul militar și umanitar către Ucraina.

„Lucrurile acestea continuă. Am sprijinit Ucraina prin mijloace diplomatice", a precizat șeful statului. Președintele a fost categoric însă în privința limitelor acestui sprijin. „Există o decizie a forțelor politice din România de a nu trimite soldați. Asta e o chestiune pe care nu o să o facem", a declarat Dan.

Ursula von der Leyen vine în România

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanța, unde va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la discuții, va rămâne la București, având programată o ședință a coaliției, dar și o ședință de Guvern și asumarea răspunderii în Parlament.

Ilie Bolojan nu va fi prezent la discuția cu preşedintele Comisiei Europene

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuții, va rămâne în București, potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o ședință a coaliției, la ora 12.00, dar și o ședință de Guvern, la ora 16.00, și asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.