O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor

Fosta șefă a Serviciului Autorizări în Direcţia Generală a Vămilor, Irina Tănase, implicată în dosarul Murfatlar și scăpată de acuzații care s-au prescris, a obținut un nou post important în instituție, director de cabinet al noului șef al Vămilor, Alexandru Bogdan Bălan. Acuzațiile împotriva vameșei au necesitat și arest la domiciliu. Irina Tănase a fost numită în funcție luni, 22 septembrie.

Irina Tănase, care deținea până acum funcția de șef serviciu în cadrul Serviciului Supraveghere și Control Vamal - Birou Vamal de Interior Poștă - în Direcția Regională Vamală București, a fost numită director de cabinet de către Alexandru Bogdan Bălan, noul șef al Vămilor. La rândul lui, șeful Direcției Generale a Vămilor a fost numit în funcție de premierul Bolojan, care a publicat Ordinul de numire al Irinei Tănase.

Vameșa a fost reținută de procurorii DNA în septembrie 2016. Irina Tănase a fost plasată apoi sub arest la domiciliu. Procurorii au pus sub acuzare ale nouă firme în noiembrie 2016. Faptele s-au prescris în 2023, chiar dacă ANAF a sesizat DNA încă din 2014 cu privire la dosarul în care grupul de firme din jurul Murfatlar România SA ar fi produs un prejudiciu de 132 de milioane de euro.