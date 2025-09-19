Ministrul de Finanțe: "România se pregătește să renegocieze PNRR. Securizăm peste 21 de miliarde de euro"

Alexandru Nazare a anunțat că participă, la Copenhaga, la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE, subliniind că discuțiile sunt esențiale pentru pregătirea ECOFIN din 10 octombrie și pentru renegocierea bugetului PNRR.

„Continuăm dialogul cu partenerii europeni despre consolidarea fiscală a României și vom pregăti terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR. Sunt încrezător că vom reuși securizarea a peste 21 mld. EUR în noua alocare PNRR - bani pe care îi vom folosi, în sfârșit, eficient", a declarat ministrul de Finanțe vineri, pe Facebook.

El a mai spus că agenda discuțiilor include, de asemenea, accelerarea perspectivei aderării României la OCDE, alocarea de peste 16 mld. EUR prin programul European SAFE pentru securitate, infrastructură rutieră și spitale, negocierile pentru bugetul multianual UE 2028-2034, dezvoltarea piețelor de capital și adoptarea EURO digital.

Ministrul a avut discuții cu Stephanie Lose, ministrul afacerilor economice din Danemarca, țara care asigură președinția Consiliului UE, cu Andrzej Domański, ministrul Finanțelor din Polonia și cu Carmine di Noia, Directorul OCDE pentru Afaceri Financiare și Antreprenoriale.

„În aceste zile, voi avea și o serie de întâlniri bilaterale în care voi discuta despre alocarea de peste 16 mld. EUR - bani europeni pentru România prin programul European SAFE, prin care vom putea investi în securitatea țării. Este o alocare financiară foarte importantă, pe care o vom putea folosi pentru finanțarea apărării, a proiectelor Autostrăzilor Moldovei (A7) și Unirii (A8) și pentru dezvoltarea infrastructurii de spitale", a mai spus ministrul.

România va avea la dispoziție peste 60 miliarde de euro în următorul cadru financiar european, bani ce vor fi direcționați către domenii prioritare, precum agricultură, inovare și tehnologii noi, potrivit oficialului. „Obiectivul nostru este unul clar: continuăm să transmitem agenda noastră fermă partenerilor europeni. Prin determinare, politici coerente, asumate și consecvență vom reuși să negociem din ce în ce mai avantajos pentru România", a încheiat Nazare.