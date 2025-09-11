PSD a prezentat programul de relansare economică. Rogobete vrea extindea capacităţii de producţie pentru medicamente. Propunerile celorlalţi miniştri social-democraţi

Miniştrii PSD au prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, principalele măsuri de relansare economică propuse pentru fiecare domeniu.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional, dar şi extinderea fabricilor care produc materiale sanitare. El a precizat că doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă şi a explicat că, din cele 43 de fabrici care funcţionează, doar 14 au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente.

"În România, în momentul de faţă undeva la 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă. Funcţionează în jur de 43 de fabrici, dar doar 14 dintre ele au întreg procesul tehnologic pentru producţia de medicamente. Principalele măsuri din această reformă utilizând mecanismele financiare pe care colegii mei le-au explicat se referă la extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional pe de o parte, şi pe de altă parte la extinderea fabricilor care produc materiale sanitare", a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că trebuie deblocat programul RABLA pentru tractoare din fonduri europene, dar şi din Fondul pentru mediu. De asemenea, el a propus ca jumătate din investiţiile în sectorul agricol să fie recuperate de către fermieri din plata impozitelor şi taxelor.

"Tot ceea ce înseamnă investiţii în sectorul agricol din România, 50% să fie recuperate de către fermierii români din plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor către bugetul de stat pe o perioadă de 10 ani. A doua măsură şi o povară foarte mare pentru fermierii români reprezintă creditele luate cu dobânzi foarte mari. De aceea marja fixă poate fi dedusă de către fermierii români din contractele de credit, din impozitul pe profit", a declarat ministrul Agriculturii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat cum vor fi stimulaţi angajatorii să angajeze tineri sub 26 de ani.

"Vom accesa fondurile europene, dar vom folosi şi bugetul asigurărilor sociale pentru a finanţa şi a stimula angajatorii să integreze în muncă tinerii de sub 26 de ani pentru contracte pe perioadă nedeterminată, pentru primele 12 luni un stimul de 1000 de lei, pentru următoarele 12 luni un stimul de 1250 de lei, evident cu obligaţii pentru menţinerea la locul de muncă a celor care primesc acest stimul", a explicat ministrul Muncii.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii româneşti.

"Ceea ce propune Partidul Social Democrat este un lucru foarte simplu: acces cu prioritate la preţuri rezonabile la gazele produse pe teritoriul României din Marea Neagră pentru companiile energo-intensive din industria românească, cu ţinte directe către cele din industria petrochimică, îngrăşăminte naturale, instalaţii de piroliză care vor duce ca efect compus la o reducere în primul an a deficitului de balanţă cu minim un miliard de euro", a declarat Bogdan Ivan.