Scandal intre neomarxisti: Un fost consilier prezidențial acuză că Luca Niculescu este pionul Serviciilor

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avrămescu cere desecretizarea arhivelor SIE în contextul desemnării lui Luca Niculescu ca premier. Acesta induce ideea că un jurnalist oarecare nu ar fi avut cum să ajungă ambasador fără a fi agent SIE.

„Este Luca Niculescu agent SIE? Explicați-mi cum un jurnalist oarecare, fără studii în științe politice/relații internaționale, fără nici o experiență academică sau administrativă, este în Decembrie 2015 purtător de microfon în presă, iar în ianuarie 2016 ambasador la Paris", scrie Avrămescu.

„Asistăm cumva la o manevră mizerabilă a serviciilor secrete?", se întreabă fostul consilier, care susține că, de zece ani, Luca Niculescu a avut o sigură realizare remarcabilă: 'servilismul'.

„Pentru ce merite a fost el desemnat candidat de Prim-ministru? Arhivele SIE trebuiesc desecretizate, iar acest "serviciu" - în realitate o bandă de analfabeți agresivi și lacomi - trebuie desființat. Să nu uit: și Luca Niculescu trimis în șomaj", a încheiat consilierul.