Surse: Bolojan și Simion au bătut palma în culise. AUR ar susține Guvernul în Parlament

Președintele AUR, George Simion, ar fi avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu liderul liberal Ilie Bolojan, în urma căreia cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere politică privind susținerea Guvernului în Parlament, potrivit unor informații obținute pe surse politice.

Conform acestor informații, acordul ar explica schimbarea de poziționare a AUR din ultimele zile, formațiunea renunțând să mai susțină amendamentele depuse de PSD și evitând, cel puțin pentru moment, depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Executivului.

În schimbul susținerii parlamentare, liberalii ar urma să sprijine o parte dintre proiectele legislative promovate de AUR, ceea ce ar reprezenta un câștig politic pentru partidul condus de George Simion, atât în plan legislativ, cât și în ceea ce privește poziționarea publică.

Sursele citate susțin că apropierea de PNL și, implicit, de Ilie Bolojan, ar avea și o miză de imagine pentru AUR, partidul urmărind să își consolideze statutul de actor politic „frecventabil" în Parlament, în contextul în care a fost frecvent etichetat drept formațiune extremistă.

La rândul său, Ilie Bolojan ar câștiga prin această înțelegere stabilitate parlamentară pentru Guvern, în condițiile unei majorități fragile, cu un PSD tot mai nemulțumit, asigurându-și voturile necesare pentru trecerea proiectelor importante.

Semnale în acest sens ar fi apărut și în discursul public recent, unde comunicatori ai PNL apropiați de Bolojan au redus semnificativ tonul critic la adresa AUR, comparativ cu perioadele anterioare.

În paralel, potrivit acelorași surse, AUR ar fi încercat, tot săptămâna trecută, să negocieze o eventuală intrare la guvernare cu PSD, însă propunerea ar fi fost respinsă de președintele social-democrat Sorin Grindeanu.

Refuzul ar fi amplificat tensiunile dintre AUR și PSD și ar explica virajul discursului lui George Simion, care în ultimele zile a lansat atacuri repetate la adresa lui Grindeanu și a social-democraților, inclusiv pe teme sensibile precum scandalul Nordis.

Analiza postărilor recente ale liderului AUR indică o concentrare aproape exclusivă pe criticarea PSD, în timp ce tonul față de PNL și Ilie Bolojan este vizibil mai moderat.

Posibilele repoziționări politice se reflectă și la nivel local. În București, primarul Ciprian Ciucu, nu a exclus recent varianta unei susțineri din partea AUR pentru proiecte din Consiliul General al Municipiului București, semnal interpretat ca o deschidere punctuală către colaborări.