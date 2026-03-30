PSD a decis să nu mai continue guvernarea cu Ilie Bolojan: Social-democrații iau în calcul susținerea unei moțiuni de cenzură. Userizarea PNL continuă neabătut

Conducerea PSD a luat decizia de principiu că nu mai poate continua guvernarea alături de premierul Ilie Bolojan, au declarat pentru „Adevărul" surse social-democrate. Sursele citate susțin că premierul ar trebui să-și prezinte demisia fără să mai fie necesară o procedură parlamentară. În cazul în care Bolojan refuză acest pas, PSD ia în calcul toate instrumentele parlamentare disponibile, inclusiv o moțiune de cenzură.

Ca precedent, social-democrații au în vedere episodul din 2009, când partidul și-a retras miniștrii din Guvernul Boc, forțând în cele din urmă căderea acestuia printr-o moțiune de cenzură. PSD pare să-și fi stabilit și un calendar orientativ. Mișcările ar urma să înceapă după 20 aprilie, atunci când 5.000 de membri ai partidului urmează să participe la o amplă consultare privind rămânerea în actuala formulă de guvernare. În scenariul dorit de social-democrați, un nou cabinet ar putea fi instalat până la dara de 15 mai.

În ciuda retoricii agresive din ultimele luni asupra USR, PSD nu ar spune nu rămânerii la guvernare a partidului fondat de președintele Nicușor Dan, cu condiția ca împărțirea portofoliilor să respecte ponderea fiecărui partid în Parlament. Funcția de premier ar rămâne la PNL până la o eventuală rotație, programată în actualul acord de guvernare pentru începutul anului viitor. În acest context, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat la finalul săptămânii trecute mai multe critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, amenințând chiar cu declanșarea de alegeri anticipate, dacă nu se ajunge la un consens.

„Tot timpul există acest scenariu în momentul în care ai schimbări de Guvern. Este mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituționale. Mai greu se aplică sau ajungi la alegeri anticipate, dar evident, tot timpul este acolo un scenariu care poate să se întâmple. Sigur, cu șanse foarte mici, dar este și acest scenariu", a declarat Sorin Grindeanu, la Brăila.

Conducerile PNL și USR au votat săptămâna trecută două rezoluții prin care au stabilit că nu vor mai forma coaliții cu PSD, dacă partidul condus de Sorin Grindeanu va vota alături de AUR o moțiune de cenzură sau dacă social-democrații vor continua să creeze instabilitate guvernamentală. „PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă. Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD", avertizează liberalii.