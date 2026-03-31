Daniel Florea preia PUSL București și promite „curățenie" în administrația Capitalei

Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intră într-o nouă etapă politică, după ce Daniel Florea a fost desemnat lider al filialei, prin decizia Biroului Executiv al partidului. Numirea marchează începutul unei strategii de reconstrucție și repoziționare într-un context în care Capitala se confruntă cu blocaje administrative și nemulțumiri tot mai accentuate din partea cetățenilor.

Avocat cu experiență solidă în domeniul juridic și în administrația publică, Daniel Florea a fost deputat în Parlamentul României, activând în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, dar și în structuri parlamentare dedicate revizuirii Constituției și cooperării internaționale. În perioada 2016-2020, a ocupat funcția de primar al Sectorului 5, gestionând o administrație complexă într-unul dintre cele mai dificile sectoare ale Capitalei.

Noul lider al PUSL București transmite un mesaj ferm și vorbește despre necesitatea unei schimbări reale în modul în care este condus orașul, acuzând discrepanța dintre promisiunile electorale și realitatea de zi cu zi.

„Capitala traversează o criză fără precedent. Bucureștenii sunt sătui de blocaje, de jocuri de culise și de lipsa de soluții. Este momentul să reconstruim în mod real și să punem capăt acestor practici. Răul trebuie eliminat de la rădăcină", a declarat Daniel Florea.

În acest context, PUSL anunță că va construi un program bazat pe soluții concrete pentru problemele Bucureștiului, iar prioritatea imediată este reconstrucția organizației locale, atât din punct de vedere intern, cât și în relația cu cetățenii.

Ținta politică este clară: minimum 10% la alegerile locale din 2028. Până atunci, strategia vizează consolidarea unei echipe credibile, apropiate de comunitate și capabile să ofere alternative reale la actuala administrație.

Prin această schimbare de leadership, PUSL București își asumă un nou început, cu ambiția de a redeveni un actor relevant în politica Capitalei