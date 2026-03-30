Azi aflăm dacă Șoșoacă e întreagă la cap! Procurorii Parchetului General vor expertiză psihiatrică fiindcă a negat Holocaustul

Europarlamentarul SOS România Diana Șoșoacă a fost chemată la Parchetul General, ca să fie expertizată psihiatric. Procurorii vor să vadă dacă Șoșoacă are discernământ, în contextul în care e acuzată de 11 infracțiuni și de negarea Holocaustului. Mai mulți susținători au venit la Parchetul General. Oamenii cer scandează "Libertate" și au pus muzică patriotică în semn de susținere față de Șoșoacă.

Parchetul General a pus în mișcare acțiunea penală împotriva europarlamentarei Diana Șoșoacă pentru 11 infracțiuni, printre care: lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid și ultraj. Punerea în mișcare a acțiunii penale, etapă superioară punerii sub urmărire penală, indică un stadiu avansat al anchetei penale și premerge întocmirii rechizitoriului și trimiterii în judecată.

Diana Șoșoacă este acuzată de patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și de alte patru infracțiuni de promovare în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea, în public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. E acuzată de promovarea în public a ideilor, concepțiilor și doctrinelor antisemite și de încă o infracțiune de negare, contestare, aprobare, justificarea sau minimalizarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia. Acestor acuzații li se mai adaugă și una de ultraj.

„Potrivit actelor comunicate, sunt invocate fapte abracadabrante legate de afirmații făcute în spațiul public inclusiv pe teme istorice, politice și de interes național, iar în același timp mi se solicită exprimarea acordului pentru efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice, cu privire la declarațiile și opiniile politice, procedură pe care o consider extrem de gravă și profund abuzivă, bolșevică și fascistă", a transmis Șoșoacă într-un comunicat.