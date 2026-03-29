Avertismentul ministrului Finanțelor Alexandru Nazare: „Urmează etapa decisivă - execuția responsabilă"
Postat la: 29.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că bugetul intră în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial, dar acum începe "etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă". "În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate", subliniază el.
"Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă. Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar", a afirmat Alexandru Nazare, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.
"În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie - o şansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate", a adăugat el. Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.
