Cel mai ciudat final de meci de la CM: anti-joc fluierat de spectatori. „Nimeni nu poate spune că a fost o înțelegere"
Postat la: 28.06.2026 |
Remiza spectaculoasă dintre Austria și Algeria, scor 3-3, din ultima etapă a Grupei J de la Cupa Mondială 2026, a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde unii suporteri au sugerat că rezultatul ar fi convenit ambelor echipe. Totuși, desfășurarea partidei și declarațiile de după meci contrazic teoria unui aranjament.
Înaintea confruntării, un egal era suficient pentru ca Austria să avanseze de pe locul secund, în timp ce Algeria avea șanse mari să se califice printre cele mai bune echipe de pe locul trei. De aici au apărut speculațiile privind un posibil rezultat convenabil pentru ambele formații, alimentate și de amintirea celebrului episod „Rușinea de la Gijón" din 1982.
La 2-2, în minutul 90, algerienii plimbau mingea nestingheriți, fără să fie atacați, iar spectatorii fluierau din tribune.
Drama însă a venit de nicăieri. Algerienii au veriticalizat brusc atacul și Mahrez a marcat în minutul 90+3. Totuși, austriecii au stabilit rapid egalitatea, prin Saša Kalajdžić, revenindu-se la rezultatul care mulțumea ambele echipe.
Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, a respins categoric acuzațiile de înțelegere între cele două echipe.
„Când ai un meci care se termină 3-3 și vezi ce s-a întâmplat în ultimele 90 de secunde, nimeni nu poate presupune că a existat un acord", a declarat tehnicianul austriac.
Și selecționerul Algeriei, Vladimir Petkovic, a insistat că partida a demonstrat spiritul competiției.
„Sunt extrem de fericit că, până la urmă, fotbalul a fost cel care a câștigat. Scorul de 3-3 spune totul", a afirmat antrenorul.
În urma rezultatului, Austria s-a calificat de pe locul al doilea și va întâlni Spania în șaisprezecimile de finală, în timp ce Algeria va juca împotriva Elveției după ce a avansat dintre cele mai bune formații clasate pe locul trei.
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