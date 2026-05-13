Schema contractelor pe șpagă dintr-un spital public: "Nu primești 100.000, primești 250.000" (stenograme)
Postat la: 13.05.2026 |
Tribunalul Caraș-Severin a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între DNA Timișoara și fostul manager al Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș, chirurgul plastician Bhupinder Singh, într-un dosar uriaș de corupție care scoate la iveală modul în care erau atribuite contracte de milioane de lei și cum erau făcute internări fictive pentru obținerea ilegală de bani de la Casa de Asigurări de Sănătate.
Instanța a stabilit pentru Bhupinder Singh o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, după contopirea pedepselor aplicate pentru luare de mită, obținere ilegală de fonduri și fals intelectual. Totodată, medicului i-a fost interzis timp de 3 ani să mai ocupe funcții de conducere într-o instituție publică.
Practic, Singh poate continua să opereze în cadrul spitalului, însă nu mai poate reveni în funcția de manager. Potrivit unor surse judiciare, Singh Bhupinder este finul lui Ion Mocioalcă, fost parlamentar PSD de Caraş-Severin, în prezent vicepreşedinte al Curţii de Conturi. Din hotărârea Tribunalului Caraș-Severin reiese că ancheta DNA a pornit după ce procurorii s-au sesizat din oficiu, în februarie 2025, cu privire la presupuse fapte de corupție legate de atribuirea lucrărilor de modernizare din spital.
Potrivit procurorilor, după ce Bhupinder Singh a devenit manager interimar al spitalului, unitatea medicală a început să atribuie direct contracte unei firme administrate de un apropiat al acestuia. Anchetatorii au constatat că, în perioada august-decembrie 2024, firma respectivă a primit cinci contracte de lucrări, fiecare cu valori cuprinse între 800.000 și 900.000 de lei, exact sub pragul legal care ar fi impus organizarea unei licitații publice.
Ulterior, alte contracte au fost atribuite către două firme apropiate grupării investigate, valoarea totală a lucrărilor ajungând la peste 14 milioane de lei.
Anchetatorii au constatat că, în perioada august 2024 - iunie 2025, două firme apropiate grupării investigate au primit nu mai puțin de 16 contracte atribuite direct, cu o valoare totală de peste 14,2 milioane de lei. Multe dintre contracte aveau valori situate chiar sub pragul legal care ar fi impus organizarea unei licitații publice.
Hotărârea instanței redă și discuții interceptate între oamenii de afaceri implicați, care se temeau că anumite persoane din spital ar putea povesti procurorilor modul în care erau atribuite contractele. Într-una dintre conversații, unul dintre inculpați afirmă despre sistemul de atribuire a lucrărilor: „Mai mult de aranjat de atât, n-ai cum". Potrivit documentului, cei implicați se temeau că o angajată a spitalului „știe tot" despre modul în care erau acordate lucrările și discutau despre posibilitatea ca aceasta să vorbească în fața procurorilor DNA.
Hotărârea instanței redă inclusiv fragmente din interceptările realizate de DNA. Într-una dintre discuții, omul de afaceri implicat îi spune managerului spitalului că pentru un contract privind lucrările la etajul 6 „nu primește doar 100.000", ci „250.000", iar Bhupinder Singh răspunde simplu: „știu". Într-o altă interceptare, cei doi discută despre alte sume care urmau să fie remise drept mită. „Ăla este gata", îi spune omul de afaceri referindu-se la un contract, adăugând că managerului îi vor reveni „45.000-50.000 de euro", iar răspunsul medicului este din nou: „da, știu".
Anchetatorii au surprins inclusiv o discuție în care Bhupinder Singh întreabă direct: „Io cât am la tine acuma?", iar interlocutorul îi răspunde: „Douăzeci și cinci de mii". DNA mai arată că, în cadrul discuțiilor interceptate, inculpații vorbeau inclusiv despre „umflarea" devizelor pentru lucrările executate la gardul spitalului. Într-o altă convorbire, unul dintre oamenii de afaceri îi spune managerului: „La gardul ăsta, ce putem să punem, punem numa pentru tine".
Anchetatorii susțin că remiterea sumelor de bani se făcea în tranșe, în mașină sau în stradă, uneori în plicuri. Potrivit hotărârii, anchetatorii au surprins inclusiv momentul în care erau pregătite sume de bani înaintea unei întâlniri dintre inculpați. Documentul descrie „sunetul specific numărării unor sume de bani", în timp ce unul dintre inculpați număra în șoaptă: „douășnouă, treișase, traișapte". La scurt timp, acesta s-a întâlnit cu managerul spitalului în parcarea unității medicale.
Anchetatorii susțin că remiterea sumelor de bani se făcea în tranșe, în mașină sau în stradă, uneori în plicuri cu sume între 1.000 și 3.000 de lei. Potrivit declarațiilor din dosar, mita era prezentată uneori drept „împrumut", deoarece, la început, între cei implicați nu exista suficientă încredere. Potrivit propriei declarații date în fața procurorilor, Bhupinder Singh a recunoscut că a primit bani și beneficii materiale în schimbul atribuirii contractelor.
Una dintre cele mai spectaculoase părți ale dosarului privește renovarea unei case cumpărate de Bhupinder Singh. Conform declarațiilor consemnate în hotărâre, o parte din mita promisă urma să fie folosită pentru renovarea imobilului. Lucrările au fost executate chiar de firma omului de afaceri care primea contractele de la spital. Un martor a declarat că a fost trimis să monteze geamuri la casa managerului și că factura a fost emisă pe firma apropiată acestuia și achitată de omul de afaceri implicat în dosar. Același martor a povestit că la locuință lucrau mai mulți angajați ai firmei care obținea contractele de la spital.
Dosarul DNA nu s-a limitat la contractele de lucrări. Procurorii au descoperit și o schemă prin care erau făcute internări fictive pentru pacienți care doreau să beneficieze rapid și gratuit de investigații RMN sau CT. Concret, potrivit anchetatorilor, anumite persoane figurau internate timp de două zile în spital, deși în realitate veneau doar pentru investigația imagistică și plecau imediat după efectuarea acesteia. Prin această metodă, spitalul deconta către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate servicii medicale și hrană pentru pacienți care nu erau internați efectiv.
DNA susține că au fost întocmite:
- 120 de acte false,
- foi de observație fictive,
- scrisori medicale false,
- bilete de externare nereale.
Prejudiciu de peste 145.000 de lei
Potrivit documentelor din dosar, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate ar fi decontat în baza acestor internări fictive suma totală de 145.233 de lei, dintre care peste 1.800 de lei reprezentau alocații de hrană pentru pacienți care nu rămâneau internați în spital. Anchetatorii susțin că raportările către CJAS erau semnate electronic chiar de Bhupinder Singh, în calitate de manager al unității medicale.
Tribunalul Caraș-Severin a ținut cont în stabilirea pedepsei de faptul că Bhupinder Singh:
- a recunoscut integral faptele,
- a colaborat cu anchetatorii,
- a încheiat acord de recunoaștere,
- are reputație profesională bună,
- este apreciat pentru activitatea sa medicală.
Instanța a admis acordul negociat cu DNA și a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. La momentul reținerii, DNA anunțase că la percheziții au fost găsite la domiciliul medicului importante sume de bani în euro, dolari, lire, franci și forinți. Procurorii susțineau atunci că managerul spitalului ar fi acceptat promisiunea unei mite de 250.000 de lei pentru atribuirea preferențială a unor lucrări de aproape 900.000 de lei fără TVA.
