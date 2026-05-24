Edi Iordănescu dezvăluie capcana în care poate cădea Gică Hagi dacă nu gestionează bine prezența lui Ianis în lotul României

Invitat la podcastul GSP „2 la 1", fostul selecționer Edi Iordănescu a abordat o latură „sensibilă" a mandatului actualului antrenor al naționalei, colaborarea Gică Hagi - Ianis Hagi, scrie gsp.ro.

Iordănescu subliniază că „au mai lucrat împreună, au un istoric, dar în alt mediu. Acum vor fi într-un mediu în care vor fi mult mai expuși. Și vizibili, și expuși criticilor. Cred că Ianis a făcut față destul de bine la povara asta a numelui, i-ar fi fost mult mai ușor dacă n-ar fi trebuit să o ducă.

Contează foarte mult cum ei vor gestiona raportul relațional și între ei, și la nivel de expunere mediatică. Contează ca Ianis, atunci când joacă, să o facă bine și să fie eficient".

„Un subiect sensibil, important, dar nu capital"

În același timp, antrenorul de 47 de ani nuanțează: „Nu cred că va fi un punct-cheie al mandatului. Până la urmă, Gică Hagi are o situație mult mai complexă de gestionat. Și cred că și el pleacă de la același considerent. Când vorbim despre echipa națională, cea mai importantă e echipa.

Dar da, raportul relațional individual cu jucătorii - și implicit și cu Ianis - contribuie în final la toate relația lui cu echipa națională și cu grupul de jucători. Cred că este un subiect sensibil, important, dar nu capital".

Poziția ideală a lui Ianis Hagi? „Într-un unghi deschis"

Totodată, Edi Iordănescu a fost chestionat despre postul pe care crede el că Ianis Hagi oferă cel mai bun randament: „Cu Columbia, de exemplu, i-am dat o rază mai mare de acțiune, în centru. Mie îmi place să spun 4D. Ai 4 direcții în zona centrală. În bandă, ai 3 direcții - în față, în spate și în interior, dar ai și un unghi închis, tușa.

Îl văd mai mult într-un unghi deschis pe Ianis, 360 de grade, în centrul terenului. Are ambele picioare. Dar în general nu l-am folosit așa".

Explică: „Pentru că sistemul nostru de la națională, 4-3-3, care se și transforma, nu conținea un al doilea atacant, un zece clasic. Și istoricul lui spunea, inclusiv la Viitorul, dar și la celelalte echipe de club unde a jucat, că a putut să dea randament și în bandă. E adevărat că i-am creat un alt context. Adică el știa că are libertate, chiar din bandă plecând, intra foarte mult între linii".

Hagi pe bancă, Hagi pe teren. Primul episod, în iunie

Ianis Hagi, acum mijlocaș la Alanyaspor, e inclus de Gheorghe Hagi în lotul pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).