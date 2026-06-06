Fotbaliștii Columbiei, în centrul unei controverse politice înainte de Cupa Mondială
Postat la: 06.06.2026 |
Federaţia Columbiană de Fotbal a denunţat vineri „hărţuirea" suferită de jucătorii care vor concura la Cupa Mondială, după ce au fost acuzaţi de lipsă de respect faţă de preşedintele ţării în timpul unei ceremonii, în mijlocul campaniei pentru al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.
Reacţiile negative de pe reţelele de socializare împotriva membrilor echipei naţionale vin în contextul în campaniei electorale înaintea turului doi al alegerilor din 21 iunie, care îl va pune faţă în faţă pe senatorul Ivan Cepeda, un aliat al preşedintelui în exerciţiu Gustavo Petro, şi candidatul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella.
Joi, preşedintele Petro, căruia îi este interzis prin Constituţie să candideze pentru realegere, a prezentat drapelul naţional delegaţiei care va concura la Cupa Mondială din 2026, programată să aibă loc între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada. În timpul ceremoniei, mai mulţi jucători au părut lipsiţi de entuziasm faţă de preşedinte, oferind uneori doar un salut foarte scurt, o atitudine interpretată de unii comentatori online ca fiind o ofensă.
Căpitanul echipei columbiene, James Rodriguez, a fost, de asemenea, criticat pentru că aparent a ignorat cererea celei mai mici fiice a lui Gustavo Petro, care dorea o fotografie cu el.
Consilierul juridic al lui Rodriguez este Abelardo de la Espriella, un avocat milionar care a reprezentat şi paramilitari implicaţi în traficul de droguri şi este în prezent favorit în sondaje pentru turul al doilea.
Într-un comunicat emis vineri, Federaţia şi-a exprimat respingerea „oricărui act de agresiune, hărţuire sau descalificare îndreptată împotriva jucătorilor, a familiilor acestora sau a membrilor delegaţiei naţionale".
După ceremonie, echipa columbiană a zburat în Statele Unite, unde este programată să joace împotriva Iordaniei într-un meci amical înainte de meciul de deschidere al Cupei Mondiale împotriva Uzbekistanului, pe 17 iunie.
Poreclit „Tigrul", candidatul Espriella şi-a făcut un obicei din a face campanie purtând tricoul galben al echipei naţionale de fotbal, o practică denunţată de stânga. Joi, instanţele i-au interzis să folosească această îmbrăcăminte ca „simbol" al partidului său politic şi al campaniei sale. La evenimentul controversat de joi, Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga al ţării, purta şi tricoul echipei naţionale columbiene.
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