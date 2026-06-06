Cum funcționează noul sistem al Cupei Mondiale cu 48 de echipe și cine sunt cele 12 favorite stabilite de analiști

Prima etapă a Cupei Mondiale din 2026 cuprinde 12 grupe. Le-am clasificat și am ales favoritele pentru calificare. Un număr record de 48 de echipe vor concura la Cupa Mondială din această vară, iar prima etapă a turneului va fi alcătuită din 12 grupe.

Cele 12 echipe cap de serie sunt repartizate în grupe, inclusiv cele trei țări gazdă și opt țări de top din clasament. Cele patru echipe cu cel mai bun clasament - Spania, Argentina, Franța și Anglia - au fost plasate în secțiuni separate, sau cadrane, ale unui nou sistem de turneu cu cap de serie, similar celui din tenis.

FIFA a declarat că primele patru națiuni, dacă termină pe primul loc în grupele lor respective, se vor evita reciproc până în semifinale.

Primele două echipe din fiecare grupă vor trece automat în runda de 32, unde li se vor alătura cele mai bune opt echipe clasate pe locul trei.

Înainte de marele start, am clasificat grupele de la cea mai dificilă la cea mai ușoară și am ales cele două favorite care vor avansa automat din fiecare grupă.

Grupa I: Franța, Senegal, Irak, Norvegia

„Grupa morții" la Cupa Mondială din acest an pare să fie Grupa I, cu cele patru echipe care au cea mai mare medie a clasamentului FIFA.

Franța este una dintre favoritele la titlu și speră să ajungă în finală pentru a treia oară consecutiv, în timp ce Senegalul este una dintre cele mai puternice națiuni africane.

Norvegia lui Erling Haaland este o surpriză, iar Irakul - care a disputat cele mai multe meciuri pentru a se califica - nu va fi o adversară ușoară.

Favorite pentru calificarea automată: Franța și Senegal

Grupa F: Olanda, Japonia, Suedia, Tunisia

Cu un clasament mondial mediu de 26, incluzând Olanda, care ocupă locul șapte, această grupă pare destul de dificilă.

Japonia a fost prima națiune care s-a calificat la turneu și a învins recent Anglia la Wembley, în timp ce Suedia se mândrește cu amenințările ofensive reprezentate de Alexander Isak și Viktor Gyokeres.

Tunisia a trecut de calificări fără să primească gol și va încerca să ajungă în fazele eliminatorii pentru prima dată.

Favorite pentru calificarea automată: Olanda și Japonia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Croația a ajuns în finală și în semifinale la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale și va viza din nou o parcurs lung în turneu.

Se va confrunta cu Anglia într-un meci de deschidere de vis, în timp ce Thomas Tuchel își face debutul la turneele de fotbal cu Three Lions.

Carlos Queiroz va încerca să-și folosească toată experiența pentru a ghida Ghana prin faza grupelor, în timp ce Panama se îndreaptă spre turneu ca echipa cea mai bine clasată din America Centrală.

Anglia și Croația ar trebui să treacă de această grupă, dar nu va fi o plimbare în parc pentru ele.

Favorite pentru calificarea automată: Anglia și Croația

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Cu două echipe în top 10 al clasamentului FIFA, această grupă pare a fi destul de competitivă.

Brazilia nu mai este superputerea de odinioară, dar echipa lui Carlo Ancelotti va rămâne totuși marea favorită pentru calificarea pe primul loc.

Maroc, campioana de la Cupa Africii pe Națiuni, va încerca să-și repete performanța eroică din 2022 și va fi probabil cel mai serios adversar al Braziliei.

Scoția și Haiti se vor lupta probabil pentru locul trei, dar ar putea și să provoace o surpriză împotriva celor două echipe mai bine clasate.

Favorite pentru calificarea automată: Brazilia și Maroc

Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Portugalia și Columbia par a fi marile favorite în această grupă, dar nu le excludeți pe RD Congo, câștigătoarea barajului, sau pe debutanta Uzbekistan.

Fabio Cannavaro va conduce echipa din Asia Centrală la prima sa Cupă Mondială, având în rândurile sale pe Abdukodir Khusanov de la Manchester City.

Columbia a ajuns în prima sa finală de Copa America după mai bine de 20 de ani în 2024 și va încerca să-i facă concurență Portugaliei lui Cristiano Ronaldo pentru primul loc.

Favorite pentru calificarea automată: Portugalia și Columbia

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Spania este favorita multora pentru acest turneu, La Roja urmărind să-și continue campania de succes de la Euro 2024 cu un alt trofeu.

Meciul cu Uruguayul lui Marcelo Bielsa va fi unul dintre cele mai interesante din faza grupelor, cele două echipe urmând probabil să se lupte pentru primul loc.

Arabia Saudită a demonstrat că poate produce o surpriză la Qatar 2022 și va lupta probabil cu Capul Verde pentru locul trei.

Favorite pentru calificarea automată: Spania și Uruguay

Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Deși media clasamentului FIFA din această grupă este a doua cea mai scăzută dintre toate grupele, aceasta pare totuși o grupă dificilă.

Germania se află într-o formă bună și va fi disperată să ajungă în fazele eliminatorii după eliminările succesive din faza grupelor la Cupa Mondială.

Ecuadorul va încerca să aibă o prestație puternică în această vară, după ce a terminat pe locul al doilea în calificările sud-americane, în spatele Argentinei. Echipa îl are în rândurile sale pe Moises Caicedo de la Chelsea.

Coasta de Fildeș s-a bucurat recent de succesul de la Cupa Africii Națiunilor și a învins Franța într-un meci de pregătire, în timp ce debutanta Curacao este o necunoscută.

Favorite pentru calificarea automată: Germania și Ecuador

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Argentina a primit o tragere la sorți favorabilă anul acesta, campioana en titre fiind probabil să iasă câștigătoare a grupei.

Austria și Algeria sunt la egalitate în clasamentul FIFA, iar meciul dintre ele va decide probabil locul al doilea în grupă.

Iordania își face debutul, dar nu va fi un adversar ușor. A fost finalistă la Cupa Asiei din 2023 și a marcat 32 de goluri în calificări, rămânând neînvinsă în deplasare.

Favorite pentru calificarea automată: Argentina și Austria

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Republica Cehă

Aceasta pare a fi una dintre grupele mai ușoare, cu o medie a clasamentului FIFA de 35.

Co-gazdele din Mexic se vor baza pe avantajul terenului propriu și par să aibă șanse mari să termine în primele două locuri.

Coreea de Sud a fost singura echipă neînvinsă în calificările asiatice și ar trebui să se lupte pentru locul al doilea cu Republica Cehă, condusă de Miroslav Koubek, în vârstă de 74 de ani.

Africa de Sud nu a ajuns niciodată în fazele eliminatorii la Cupa Mondială, dar ar putea să se strecoare pe locul al treilea în runda de 32.

Favorite pentru calificarea automată: Mexic și Coreea de Sud

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Aceasta pare a fi o grupă destul de ușoară pentru Belgia, chiar dacă zilele „generației de aur" au rămas în trecut. Niciunul dintre adversarii săi nu a reușit vreodată să treacă de faza grupelor la un Campionat Mondial, iar echipa lui Rudi Garcia este așteptată să termine pe primul loc.

Egiptul, condus de vedeta Mohamed Salah, nu a câștigat niciodată un meci la Cupa Mondială, dar își va face speranțe împotriva Iranului și Noii Zeelande.

Pregătirile Iranului au fost haotice, având în vedere războiul dintre SUA și Israel împotriva țării lor, și este greu de prevăzut efectul pe care îl va avea acest lucru asupra lor, în timp ce Noua Zeelandă pare să aibă de înfruntat o luptă dificilă, fiind echipa cu cel mai mic clasament din turneu.

Favorite pentru calificarea automată: Belgia și Egipt

Grupa D: Statele Unite, Paraguay, Turcia, Australia

În ciuda faptului că are a doua medie de clasament FIFA ca valoare, aceasta pare a fi una dintre grupele mai ușoare, co-gazdele beneficiind de o tragere la sorți favorabilă.

SUA este echipa cu cel mai bun clasament mondial, pe locul 16, iar antrenorul Mauricio Pochettino va miza pe Christian Pulisic pentru a-i ghida spre ieșirea din grupă.

Deși această grupă nu are o vedetă de excepție, ar trebui să fie foarte competitivă. Turcia, care s-a calificat prin baraje, pare cea mai probabilă să termine în primele două locuri alături de SUA.

Paraguay și Australia sunt echipele cu cel mai mic clasament din grupă, dar ambele își vor dori șansa de a ieși din grupă.

Favorite pentru calificarea automată: SUA și Turcia

Grupa B: Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar, Elveția

Această grupă are un clasament FIFA mediu de 42, cel mai scăzut din turneu. Dar, la fel ca în Grupa D, ceea ce îi lipsește în calitate ar trebui să compenseze prin competitivitate.

Elveția este echipa cu cel mai bun clasament și are o tradiție bogată în calificarea în fazele eliminatorii ale turneelor majore.

Co-gazda Canada are un palmares mizerabil la fazele finale ale Cupei Mondiale, dar speră că avantajul terenului propriu o va stimula sub conducerea lui Jesse Marsch.

Bosnia și Herțegovina a eliminat Italia în baraje și va viza un loc de calificare automată din această grupă, în timp ce campioana Cupei Asiei din 2023, Qatar, își va face și ea speranțe că va crea una sau două surprize.

Favorite pentru calificarea automată: Elveția și Canada