PSG câștigă Liga Campionilor pentru a doua oară consecutiv. Câștigătoarea decisă la lovituri de departajare!

PSG a învins-o pe Arsenal, scor 1-1 (4-3 d. l. d.), în finala Ligii Campionilor din 2026, meci disputat pe „Puskas Arena" din Budapesta. Parizienii au luat trofeul pentru al doilea an consecutiv.

PSG a câștigat Liga Campionilor

Lovituri de departajare

1-0 pentru PSG. Goncalo Ramos este primul executant și trimite impecabil, direct la vinclu

1-1. Gyokeres bate simplu, cu latul, însă îl trimite pe Safonov în colțul opus.

2-1 pentru PSG. Desire Doue, fără emoții.

2-1. Raya PAREAZĂ execuția lui Nuno Mendes. Ce tensiune în capitala Ungariei

2-2. Rice execută slab

3-2 Hakimi o readuce pe PSG în avantaj.

3-3 Martinelli restabilește egalitatea

4-3 Beraldo execută perfect

4-3 Gabriel trimite mult peste poartă

Arsenal a deschis scorul în minutul 6, prin Kai Havertz care a reușit un șut imparabil, fără șanse pentru Safonov. A fost al doilea gol al neamțului într-o finală de Liga Campionilor.

Kai Havertz

Ousmane Dembele restabilește egalitatea de la punctul cu var în minutul 65.

Ousmane Dembele si Leandro Trossard arsenal psg

La finalul celor 90 de minute scorul a fost egal, 1-1 și au urmat cele două reprize de prelungiri, dar scorul a rămas nemodificat, așa că s-a trecut la executarea loviturilor de departajare.

PSG - Arsenal, echipele de start:

PSG (4-3-3): Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Rezerve: Chevalier, R. Marin, Barcola, Beraldo, D. Fernandez, L. Hernandez, Lee Kang-In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnyi, Zaire-Emery

Antrenor: Luis Enrique

Arsenal (4-3-3): Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Rice, Lewis-Skelly - Saka, Havertz, Trossard

Rezerve: Kepa, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Gyokeres, Madueke, Martinelli, Merino, Norgaard, Timber, Zubimendi

Antrenor: Mikel Arteta

Arbitru: Daniel Siebert (Germania) // Asistenți: Jan Seidel și Rafael Foltyn (ambii Germania)

Rezervă: Sandro Scharer (Elveția) // Rezervă 2: Guadalupe Porray Ayuso (Spania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania) // Asistent VAR: Robert Schroder (Germania) // Suport VAR: Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Spectacol în tribune

Trupa americană The Killers a concertat cu 10 minute înainte de finala UCL.

În tribune fanii au făcut spectacol.

Conflict intern

În minutul 30 în peluza fanilor lui PSG au izbucnit conflicte interne. Mai mulți suporteri s-au luat la bătaie, și au fost aprinse câteva torțe. Jandarmeria și pompierii maghiari au intervenit rapid pentru a separa grupurile și a securiza sectorul.

PSG, primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor

Paris Saint-Germain (care a câștigat titlul anul trecut), este primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor - şi primul care bifează prezenţe în finale consecutive. Sezonul trecut, parizienii au devenit doar a doua echipă franceză care câştigă această competiţie, urmând succesului obţinut de Marseille în sezonul 1992/93.

Paris Saint-Germain este prima deţinătoare a trofeului care ajunge din nou în finala Ligii Campionilor după performanţa realizată de Real Madrid în sezoanele 2016/17 şi 2017/18 - ambele fiind sezoane în care madrilenii au reuşit ulterior să şi câştige titlul.

Campioana din Ligue 1 are în palmares o victorie şi o înfrângere în cele două finale de Liga Campionilor disputate anterior.

Parcurs

Paris a câştigat cinci confruntări consecutive în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor împotriva cluburilor englezeşti. Sezonul trecut, francezii au eliminat Liverpool, Aston Villa şi Arsenal în optimi, sferturi şi, respectiv, semifinale, iar în acest sezon le-au învins pe Chelsea şi Liverpool în optimi şi sferturi.

Arsenal a ajuns în finala Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie

Arsenal a ajuns în finala Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după ce a mai reuşit această performanţă în urmă cu 20 de ani, în sezonul 2005/06. Cu acea ocazie, „tunarii" au fost învinşi cu 2-1 de Barcelona, chiar la Paris.

Gruparea londoneză este al cincilea club englezesc diferit care se califică în finala Ligii Campionilor în ultimele opt sezoane, alături de Liverpool (două prezenţe), Tottenham Hotspur, Manchester City (două prezenţe) şi Chelsea.

Aceasta este prima finală a unei competiţii majore intercluburi masculine UEFA disputată între echipe din Franţa şi Anglia.

Aceasta este prima finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor în care ambii antrenori provin din aceeaşi ţară, dar pregătesc cluburi din afara naţiunii lor natale.

Puskás Aréna a găzduit finala UEFA Europa League din 2023, în care Sevilla a învins Roma în urma loviturilor de departajare. Stadionul a fost, de asemenea, locul de desfăşurare al Supercupei Europei din 2020, în care Bayern a trecut de Sevilla cu scorul de 2-1.